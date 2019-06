Internasjonal V4-lunsj fra Örebro

Nicklas Westerholm har en god vinnersjanse i den siste V4-avdelingen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sommertravet fortsetter denne helgen og det er Momarken som har ansvar for V75-omgangen lørdag. En finfin omgang der det er 10 millioner ekstra til en alenevinner. Analysene til den omgangen vil ligge ute fredags formiddag. Heller ikke glem at det er sommerfest på Øvrevoll lørdagskveld. Her er det både V4 og V5-spill. Vi kommer naturligvis med tips til dette. Søndag er det som vanlig GSV75 fra Sverige.

Før vi skal tenke helgen skal vi gjennom, som vanlig, en innbringende torsdag. Disse torsdagene er alltid fulle av travløp fra lunsj til kvelds. Det hele begynner i Örebro med V4-lunsj 12:20. Drammen kjører så V5-lunsj 13:40. Til kvelds er det Bergen som har ansvaret for V65-omgangen her hjemme. I Sverige er det Åby vi skal fokusere på.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Nå er det dags for V4-lunsjen fra Örebro. På de to største forslagene spiller vi ikke banker i dag. Det beste spillet, rent oddsmessig, tror vi kan komme ut i V4-avslutningen.

V4-1: Vi kommer til å gå på tre hester i dette innledningsløpet. Det er 1 Athos Race, 3 Chapter N. Deo og 5 Fairplay Pellini. Vårt førstevalg i løpet blir 3 Chapter N. Deo. Både 1 og 5 er gode hester, men begge hadde nok vært enda mer fornøyd om distansen var 500 eller 1000 meter lengre. Chapter N. Deo er i veldig fin form og gjør gode innsatser hele tiden. I tillegg så virker det som Reden-stallen er i god form for tiden.

V4-2: 12 Deede Star blir klar favoritt her, og det er forståelig. Timo Nurmos sin springer har kun gått seks løp i karrieren så langt, og det har resultert i fire seire. Deede Star vant sist - og da med Eirik Høitomt som kusk! Høitomt satt seg rolig til i dødens og seieren ble enkel. Dette er en talentfull hest, men vi er ikke helt sikre på at han bare blåser rundt dagens motstand og har ikke veldig lyst til å spille han alene.

2 Zagor Grif gjør sin første start i Sverige. Vi har sett hesten i Italia, og dette er ingen dum traver. Carl Johan Jepson opp som kusk i dag, og vi mener denne må med på alt. 4 Joe Frazier Boko og 6 Dark Steed er garderinger.

V4-3: Et åpent løp dette, men den klare tispeneren blir jo 11 Speed Tilly. Inntrykket sist var nemlig meget fint. Galopperte da etter 200 meter. Ble kjørt passivt etterpå, og inn i mål sitter hesten bom fast. Det var masse krefter spart. Hesten møtte gode hester i fjor, men har slitt med formen i år. Inntrykket sist viser at Up And Quick-sønnen er på gang.

V4-4: 15 O.M Dont Cry har egentlig et fint løp foran seg, til tross for dette sporet. Det er klart at 15. spor alltid er vrient, men løpet er ganske fint. I tillegg så mener vi at formen til Westerholm-springeren nå er veldig fin. Hoppa så rålekker ut senest da hun danset unna konkurrentene etter en siste 800-meter på 09-tallet. Nå sist spurter hun veldig fint mot gode hester. Vi tror hoppa kan runde alle i dagens løp. Motstanden er nemlig ikke veldig tøff.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.