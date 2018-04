Internasjonal V4-omgang med et herlig lås

Ådne Odin og kusk Tom Erik Solberg. Lørdag kjører Ulf Ohlsson. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det ble servert enormt sterke tips til Harstad denne kvelden, og lukene ble tømt! Nettavisens bong på Kr.1 920 satt som støpt, og den betalte ut hele Kr.17 518,-. I V5-spillet satt ALT, og vår minste V5-bong på Kr.192 betalte ut fantastisk fine Kr.5 741,-. Dagens storskrell Young Moon Hoss (5,6%) var med på kun tre hester i V65-6. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 21 V65-bonger. Sjekk ut følgende:

* 8 bonger a Kr.500 (fire andeler a Kr.125) betalte ut Kr.16 278,-.

* 5 bonger a Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.17 022,-.

* 6 bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500/seks andeler a Kr.330) betalte ut Kr.17 518,-.

* 1 bong a Kr.3 000 (fire andeler a Kr.729) betalte ut Kr.18 014,-.

* 1 bong a Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.18 510,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før den GEDIGNE V75-omgangen på Åby braker løs skal vi gjennom en spennende V4-omgang hvor vi har jobbet frem en god del snadder. Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 7 A Sweet Dance – Har gjort et MEKTIG inntrykk sålangt i 2018. Den vant veldig enkelt etter tidlig tet sist, og den kom ubrukt til mål etter en kjapp sisterunde da. Gangen før blåste den rundt feltet fra en kald posisjon, og da viste klokken 12,5 s 1000m. Er et stort løfte, og den skal stå først. 5 Zara Kronos – Hadde trolig vunnet løpet sist med litt flyt. Ble hindret på veien, men når lukene kom ca 300m fra mål, ja, da spurtet den enormt. Kan muligens komme seg foran nå, og da trenger den ikke bli enkel å slå.



2 Ajabaja – Havnet utvendig på en såpass god hest som Felicity Shagwell sist, og den virket ikke slått når den feilet mot oppløpet. Nå har den fått det løpet under vesten, den får opp Björn Goop, og fra et nydelig spor er den aktuell. 3 Nagama – Er en tysker med et bra rykte, og den gjorde et veldig bra løp som 2-åring nest sist. Har nå fått en god vinter på seg, og det tror vi bestemt har gjort den veldig godt. Blir spennende å se i varming, men før det så nøyer vi oss med å si at den er aktuell, og vi plasserer den i B-gruppen.

Vår rangering : A : 7 B : 5-2-3 C : 4-6-1

V4-2 : 1 Waffle Cone – Blir hardt betrodd, men hvordan står det egentlig til med formen? Den var ikke mer enn den måtte være i årsdebuten nest sist, og nå sist ble den altså kjørt fullstendig tom fra rygg leder. Er nok best på sprint, men vi vil se litt skikkelig form før vi går hardere til på den igjen. 2 Windy Ammik – Er et av dagens klart beste objekter i V4-spillet, og den skal i A-gruppen. Glem ikke at vi trossalt snakker om en hest som var kun tre tideler bak I Love Paris (29.07) i fjorårets NM. Har nå fått tre løp i kroppen etter den kom inn på stallen til Björn Goop, og sist satt den fast under maning. Får trolig ryggen på storfavoritten her, og dette kan bli veldig riktig! MÅ MED PÅ ALT!



5 Darling Hornline – Er en hoppe vi holder veldig høyt, men vi ble ikke veldig imponert av den etter pause sist, og formen virker å være noe usikker. På sitt beste duger den, og den får står som en stor outsider. 6 Trecciadoreo Rex – Debuterer for Joakim Lövgren, og vi likte den skarpt for nettopp den kusken sist. Gikk da pigg i mål etter sene luker. Er ikke borte med klaff på veien… 9 Lesperanza – Vant veldig lett på en god tid sist. Nå er det helt andre forutsetninger, og vi ranker den derfor litt ut.

Vår rangering : A : 1-2 B : 5-6-9 C : 3-10-11-8-4-7-12

V4-3 : 1 Ådne Odin – Her er det EKSTREMT ÅPENT, og det beste er kanskje å heldekke løpet… Vår ide trenger ikke å bli veldig mye spilt, men leverer Ådne Odin på sitt beste, ja, da kan den skrelle. Var under pari sist, mens den gikk helpigg i mål etter sene luker nest sist. Har møtt de beste i årgangen, den kan under 25 på distansen, og fra et nydelig spor er vi på vakt! 3 Torwall – Er MYE bedre enn raden, og den er god nok til å skrelle. Feilet fra seg en plass på pallen sist, mens den spurtet strålende bak Eldvin/Lannem Silje nest sist. Har nå et helt riktig løp foran seg, og den kan vinne om aksjonen stemmer.



4 Hallsta Vinnex – Ble passivt kjørt sist, og var ikke tom over mål. Vi hadde 24,0 s 800m på klokken. Er en ordentlig god hest som pleier å dukke opp der fremme, og med litt flyt på veien er den ikke borte. 5 Torpa Nicklas – Floppet i monte sist, men den har varslet form med vogn, og den er bedre enn raden. Skulle den få ryggløpet sitt er den giftig, vi liker strekhester i løp som dette, og velger å varsle. 14 Flex – Var helt enorm i nederlaget bak hester som Månprinsen A.M./Tangen Haap sist, og den er billigere ute nå. Skal tidlig på bongen.

15 Myhreng Jerker – Er ikke veldig glad i volte, men den har fått et fint spor, så dette burde gå bra. Kommer til Sverige med solid form i kroppen, og den er en av mange som kan vinne. 11 Tord Viking – Likte vi etter pause sist, og den spurtet meget bra. Høitomt opp er aldri feil, den står ikke tilbake for de den møter, og den kan skrelle om den leverer på sitt beste.

Vår rangering : A : 1-3 B : 4-5-14-15-11 C : 6-12-7-10-9-2-8

V4-4 : 6 Anna Mix – Har startet i monte flere ganger når den var yngre, og det er en stilart som den liker. Er litt spesiell, men kommer den seg først avgårde så er den normalt klin overlegen i omgivelser som dette. Anna Mix er en opplagt banker for de som velger å spille tynt. 9 Radieux – Er Sofia Adolfsson sitt valg, og den har imponert veldig under sal for henne. Distansen er normalt kun et pluss, og skulle Anna Mix røre det til for seg så kan det bli en ny seier for Sofia.



5 Olympic Kronos – Er ordentlig bra under sal, og den kommer til start med storform i kroppen sin. Var knallgod med vogn sist, og da møtte den flere av de beste i eliten. Dyktige Werder får sjansen, og fra eventuelt tidlig tet/rygg leder er den ikke borte. 3 Narold Vox – Liker vi under sal, og den blir stadig bedre i den stilarten. Nå sist la den inn 10,3 s 800m til en sikker seier, og vi ble litt imponert av den da. Er den kanskje ytterligere forbedret nå, ja, da kan dette være skrellen i monteløpet…



8 Even’s First Boy – Rader opp i monte, og den har vært veldig bra. Møter nå langt tøffere motstand, og vi er veldig inne på at en trippelplassering er maks her.

Vår rangering : A : 6 B : 9-5-3 C : 8-2-7-1-4

