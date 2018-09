Internasjonal V4-omgang med skrell fra Norge

Dag Sveinung Dalen og Make Me. Lørdag kommer de ut på Färjestad. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

V75 Färjestad: Unionstrav med superpott - du kan vinne 24 millioner

V5 Drammen: Lørdagslunsj i Drammen

Tippetips: Bonuspotten skal ut på lørdagskupongen

Oddstips 1: City og Liverpool er for store favoritter

Oddstips 2: Watford kvitter seg med London-komplekset

Oddstips 3: En Premier League-dobbel spilles

Oddstips 4: Ellevill dobbel til 5,40 i odds



Fokuset er naturligvis rettet mot Färjestad denne lørdagen, og her venter en herlig dag for vi som elsker å spille på hester. V75-omgangen er nok det som de fleste har jobbet ordentlig med, og V4-omgangen kan fort gå litt i glemmeboken. Akkurat det skal vi utnytte, for vi har gjort en jobb, og skal til lukene med følgende:



V4-1 : 4 Order To Fly – Var bunnsolid i montedebuten nest sist, og den gikk altså 13,6/2140ma fra dødens på en meget bra måte. Er normalt ytterligere forbedret til denne oppgaven, og sjansene for seier skal være fine. Motivert favoritt. PS. 2 Nantucket – Er nok den beste montehesten i feltet, og den er pågang etter et skadeavbrekk. Leder dette veldig lenge, og kan opplagt vinne om den leverer på topp.

V4-2 : 10 Uggla I Mossen – Spurtet meget sterkt sist, og den er pågang etter pause. Er klassen over disse om den leverer på sitt beste, og den skal stå først på ranken. Skulle den underprestere så er fakta dette et vidåpent løp med få sjanseløse hester. Her spiller man enten en, eller tar med omtrent alle.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Dagens V4-banker:

V4-3 : 5 Mr Creation – Fyker til tet, og siden er dette over? Vi snakker her om en brennkvikk traver som vant enkelt fra nettopp tet nest sist. Spor 5 bak bilen på Färjestad er optimalt, og vi blir overrasket om noen greier å svare. Vel i tet burde dette være over, og vi tror HARDT på denne!

V4-4 : 5 Make Me – Er i en helt HYSTERISK form, og den har nok aldri vært bedre enn nå. I finalen sist på Bjerke ble den hindret på siste bortre, men spurtet ekstremt bra når den fikk fritt frem (12,4 s 500m). Hentet lengder på gode hester, og vi likte den skarpt. Kommer ut i et veldig jevnt hoppeløp nå, og med flyt gjør den seg ikke bort. Overrasker? 10 Hot Chocolate – Er mye bedre enn raden, og sist ble den sittende bom fast med krefter igjen. Står i et bra spor på tillegget, den burde få en fin start, og den tas med på alt i riktige omgivelser.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.