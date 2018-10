Jacob fikser cashen på Klampenborg

Jacob Johansen er i en voldsom seiersflyt for tiden. Torsdag vant han to løp på Øvrevoll, blant annet med Jane i V5-2. Lørdag rir han Nettavisens V4-banker på Klampenborg. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi har en strålende helg foran oss i hestesporten. Lørdag er det flere storløp når Bergen travpark byr på V75 og søndag er det dags for Breeders Crown-semifinaler på Solvalla med internasjonal V75. Lørdag byr dog på mer enn V75 på Bergen travpark. Klampenborg byr på lunsjgalopp med både V4 og V5 på menyen, og lørdag kveld er det V65 i Harstad.

I denne artikkelen skal det dog handle om galoppløpene på Klampenborg og Nettavisens galoppeksperter holder tipsformen. På Øvrevoll ble det klaff både i V5-spillet og V4-spillet torsdag, og det ble V5-suksess på Jägersro onsdag, i tillegg til strålende V4-suksess på Bro Park sist søndag.

Deilig systemklaff i V5 på Øvrevoll torsdag 25. oktober

Det ble ikke lettløst i V5-spillet på Øvrevoll denne torsdagen. Men på Eksperten og systemspillet med fire andeler a kr 750 ble det fulltreff. V5-utbetalingen landet på solide 11 146 kr.

Femsifret utbetaling for det største V4-forslaget 25. oktober

Heller ikke i V4-spillet ble det lettløst. 10. valget 8 King Curtis var den som bidro mest da denne vant V4-4. Nettavisens største V4-forslag med innl. pris kr 1 848, hadde dog alle i V4-4 og ble belønnet med flotte 11 069 kr i V4-utbetaling.

Bra suksess i V5 på Jägersro onsdag 24. oktober

Nettavisens 432-rekkers V5-forslag satt rett inn på Jägersro. V5-utbetalingen landet på hyggelige 2 478 kr.



Flotte gevinster på Bro Park søndag 21. oktober

Nettavisens galoppeksperter fortsetter å levere solide tips. Under V4-omgangen på Bro Park søndag, ble det fullklaff for V4-forslaget med innl.pris kr 936. V4-utbetalingen endte på flotte 6 721 kr.

Systemklaff i V5-spillet på Øvrevoll 17. oktober

Det ble alt annet enn lettløst i V5-spillet på Øvrevoll onsdag. Ingen favoritter vant. Vårt V5-system på Eksperten (fire andeler a kr 750) satt dog klokkerent og V5-utbetalingen landet på flotte 26 594 kr. I V4-spillet ble det klaff for forslaget med innl.pris kr 882. V4-utbetalingen stoppet på 3 192 kr.

Skrellsystem-klaff på Øvrevoll søndag 7. oktober

Våre galoppeksperter annonserte på forhånd at søndagens V4-omgang på Øvrevoll var vrien og det ble den den. Ingen favoritter vant. På Eksperten har vi de siste løpsdagene lagt ut såkalte skrellsystem, der forutsetningen går på utbetaling over kr 10 000. Søndag ble det klaff for dette (fire andeler a kr 499) og utbetalingen ble flotte 16 486 kr.

Solid V5-klaff på Gøteborg galoppbane søndag 30. september

Det ble en helt favorittfri V5-omgang på Gøteborg søndag, men Nettavisens største V5-forslag (innl.pris kr 1 920) det traff også denne dagen. Flotte 11 991 kr ble det i utbetaling og to andelslag på Eksperten (fire andeler a kr 500) fikk ta del i den flotte gevinsten.

14 640 kr på største V4-forslaget på Klampenborg 29. september

Til tross for at to favoritter vant i V4-spillet på Klampenborg lørdag, ble det solid utbetaling. De to øvrige V4-avdelingene ble nemlig vunnet av store overraskelser. Nettavisens V4-forslag på med innl.pris kr 1 960 satt som støpt og betalte tilbake flotte 14 640 kr. På Eksperten ble det klaff for to andelslag, begge med fire andeler a kr 500.



Kanontreff i V64 på Jägersro torsdag 27. september

Nettavisens galoppeksperter leverte strålende tips til torsdagens V64-omgang på Jägersro. V64-forslaget med innleveringspris på kr 1 944 kr satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 34 304 kr. På Eksperten ble det klaff for tre andelslag med fire andeler a kr 500.

Sesongslutt på Klampenborg

Lørdag avholder Klampenborg sin siste løpsdag for sesongen. Da er det et halvt år til neste gang portene åpnes på den idylliske banen i utkanten av København.

Jacob fortsetter seiersflyten

V4 ser skikkelig vrien ut, og vi tar en sjanse ved å satse på 11 Yes Sir i V4-4. Løpet er også V5-2, men i V5 ser det noe enklere ut på forhånd (så der tar vi med litt garderinger). Yes Sir har vist fin form i de siste startene, og Jacob Johansen har fått sving på seiershjulet de siste ukene. Dessuten har flere av konkurrentene vist dalende form, så da ble det slik denne gang. Vi satser på at seiersflyten for Jacob Johansen fortsetter og spiller 11 Yes Sir banker på de tre minste V4-forslagene på Nettavisen.

Dobbeltbanker i V5-5

I et par av V5-løpene håper vi det skal an å gå litt ned. I V5-5 blir amatørchampionatet avgjort. Det står mellom Cecilie Sjørup-Johnsen på 6 Frost og Lea Olsen på 1 Forever Romance. Lea, datter av champion-trener Bent Olsen, leder. Men hvis Cecilie vinner, må Lea bli toer for å sikre tittelen. Vi tror finalen står mellom de to nevnte og står på disse to på samtlige V5-forslag.

