Jakobsson fikser lunsjen

Magnus Jakobsson er aktuell i dagens V4-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En mildt sagt innholdsrik torsdag venter, og her blir det både trav og galopp. Romme er først ut med sin V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Drammen, og her begynner V5-lunsjen kl.13.40. Jägersro byr så på galopp kl.18.20, og her blir det både V4 + V5. Bergen Travpark står for den norske V65-omgangen, og her er man i gang kl.18.55. Axevalla byr på dagens klare høydepunkt, og det er altså JACKPOT i dagens V64-omgang. Hele 904 538 finnes ekstra i sekserpotten, og løpene begynner kl.19.30.



Romme disker opp med en interessant lunsjomgang torsdag. Hvor stor utbetalingen blir avgjør Magnus Jakobsson som har et par feite muligheter. Våre litt større bonger er uten banker, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V4-1 : 4 Järvsö Jomar – En eller mange. Järvsö Jomar har en drømmeoppgave foran seg, og feilfritt tror vi ikke den taper et løp som dette. Feilet i angrep etter en liten pause sist, og det er klart at galoppen gjør oss noe usikker. Dog skal den stå først på ranken i et løp som dette, men vi tør uansett ikke å gå ALL IN på den nå. Motivert, men…

V4-2 : 7 B.B.S. Janneau – Er et langskudd som er verdt et forsøk. Kom ut etter et lengre avbrekk sist, og den varslet form direkte. Satt langt bak innvendig, men kom seg etter hvert ut, og spurtet sterkt via drøye spor mot oppløpet. På klokken stod det 12,4 s 800m, og den var ikke tom på det. Her er det et stort skille på hestene, og B.B.S. Janneau er en av de som kan skrelle. OBS!

V4-3 : 12 Bo Boy – Har fått to løp i kroppen etter pause, og det har nok gjort veldig godt. Rakk kun frem til en 7-plass sist, men den så fin ut, og spurtet fakta ganske OK i kulissene (12,5 s 800m). Har nå trukket et nydelig spor på tillegget, motstanden er den riktige, og den har normalt en veldig fin sjanse i et løp som dette. Slår til som en herlig frekkis? PS. 7 Hulk Boko – Er en hest vi holder høyt, men vær OBS på at den ikke er veldig glad i volte, og den har dummet seg ut fra trange spor tidligere…

V4-4 : 3 Global Unprotected – Spurtet inn til en enkel seier etter pause sist (10,5 s 800m), og den viste igjen hvor bra den er. Dette er en kanon i grunnlaget, og den vinner et løp som dette om alt går riktig for seg. Magnus Jakobsson forteller dog om en hest som har vært litt forkjølet siden det siste løpet, men han tar ALDRI denne ut om den ikke er 100% frisk. Motivert storfavoritt som vi også tror MYE på.