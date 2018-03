Jarlsberg med herlig lunsjmeny

Lars Anvar Kolle kusker Tiger Man E.P i V4-3. Her fra i fjor sommer når hesten var god mot tøff motstand under JGP-helga. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

En heidundrende påskeuke står foran oss og den byr blant på V75 Påskebonanza. Den innledes skjærtorsdag med V75 på Gävle, fortsetter med den tradisjonelle V75-omgangen på Färjestad langfredag. Lørdag byr så Klosterskogen opp til sin store V75-omgang, mens det hele kulminerer med Grand Finale på Romme med Multijackpot på søndag 1. påskedag.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.

I tillegg til dette er det Superonsdag på Bjerke senere i dag. Bonuspotten skal fordeles på alle med sju rette. Og det betyr 904 467 kr ekstra i sjuerpotten. Før den tid skal vi gjennom en herlig internasjonal V4-omgang på Jarlsberg.

Nettavisen har hatt en herlig tipsuke bak seg selv om det gikk den veien høna sparker i lørdagens V75-omgang på Sørlandet og heller ikke ble noen spillemessige suksesser søndag. Det har blitt godt med gevinster de aller fleste dagene den siste uken.

Nå skal alt handle om den internasjonale lunsjomgangen på Jarlsberg, der jeg finner min banker i den tredje avdelingen.

Nå da tigerman

I V4-3 har jeg god tro på 5 Tiger Man E.P. Jeg trodde at hesten skulle vinne et V76-løp på Bjerke for en drøy måned siden. Da ble det ingen start på 4-åringen. Treneren Jan Kristian Waaler tok ingen sjanser og strøk hesten grunnet dårlige baneforhold. På onsdag tror jeg banen blir helt topp på Jarlsberg.

I dette løpet tror jeg Tiger Man blåser til tet, og hvem skal så lage noe tempo av denne forestillingen da? Jeg finner ikke den hesten i dagens løp, og da skal 4-åringen normalt ta hjem seieren. Jeg snakket med Jan Kristian Waaler i forkant av løpet hesten skulle ha startet i på Bjerke sist, og han kunne melde om at treningsforholdene hadde vært vanskelige i vinter. Tiger Man E.P hadde blitt trent veldig hardt den siste tiden. Waaler var derfor langt i fra sjokkert over at hesten var tung første gang ut. Han forventet hingsten mye bedre i løpene fremover. Ambisjonene med hesten er store og dette kan være en hest for årets derbyfelt. Jeg tror hesten er klart forbedret fra sist, og bankerspiller 5 Tiger Man E.P. i V4- og DD spillet.



Hip hop i innledningen?

I dagens monteløp i V4-1 tror jeg mest på Malin Berås og 8 Hip Hop D`estino. Hesten mestrer monte på en veldig fin måte, og gikk et meget sterkt løp sist. I den siste svingen så hesten sliten ut, men da Berås minnet hoppa på stundens alvor, gikk hun et lynraskt oppløp. Hadde vunnet om løpet hadde vært tyve meter lengre. Hun startet i monte også femte sist, og var meget god til seier. 6-åringen svarte ut Jet Z på en solid måte oppløpet ned. Jeg tror Hip Hop D`estino kan tukte favoritten 9 Garfield Prinze og det blir min favoritt i løpet.



Pausehest tilbake

Fungerer 7 Vatnorm i V4-2 er vallaken overlegen dagens konkurrenter. Han har dog ikke startet siden september i fjor. Den gode kaldblodstreneren Geir Flåten fikk ikke 5-åringen til å trave underveis, og det ble lite penger innkjørt. Nå har amatørtreneren Terje Villum tatt over treneransvaret og han melder om solide treningsrapporter. Jeg er veldig spent på hvordan hesten presterer i dagens løp. Anette Frønes kusker, og jeg synes hun er meget velkjørende. Det klare førstevalget.



Kolle junior til slutt

Jeg tror 2 Trust Boom Bay har en fin mulighet til å vinne V4-4. Hesten har nå startet tre ganger i regi av Frode Hamre. Første gang ut på Sørlandet ble alt feil da han havnet i dødens. Nest sist kom han aldri inn i løpet på Momarken, og ble derfor kjørt passivt. Nå sist på Forus tok Hamre opp hesten fra start, og satt sist underveis. 8-åringen gikk et solid oppløp med full fart i mål. Det var klar bedring å spore, og jeg tror formen er kraftig i annmarsj for tiden. Trust Boom Bay er egentlig en meget god traver i bunn og grunn og det blir min klare tipsener.