Juul og Juel i Danmark

Tripolini V P og Jeppe Juel blir favoritt i V4-3/DD-1 på Charlottenlund søndag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.

Søndagens travmeny innledes i Danmark, fortsetter i Sverige og avsluttes i Norge. Det er Charlottenlund som er først ut med både internasjonal V4 og V5 på menyen. Deretter er det klart for stor jackpotomgang i V75 fra Gävle der det venter hele 3 207 611 SEK ekstra i sjuerpotten. Søndagen avsluttes med internasjonal V65 fra Drammen.



Nedenunder følger Carstens vurderinger til V4-løpene i Århus søndag ettermiddag:

Innleveringstider:

V4 kl 12.45

V5 kl 14.11

BANKEREN:

V4-2:

3 Cool Vacation var det forventet ville vinde senest, og hesten kom da også let til føring. Den havde for første gang lukket hovedlag på, og det blev den for frisk af, så den lå på hårdt på undervejs, hvilket kostede på kræfterne til slut. Nu er det kort distance, godt spor og det lukkede hovedlag bliver givet hjemme i stalden denne gang . Burde bare vinde løbet!

LURINGEN:

V4-4/DD-2:

2 Apollo Damgård bliver sikkert glemt af mange spillere, men det skal man passe på med, for den har længe været uheldig. Den er starthurtig og virker til at have fordel af at den kommer til at sidde med fremme undervejs.

V4-1:

Det er interessant løb som indleder V4-spillet denne søndag. 3 Mellis Akema har imponeret stort i sit danske regi og de tidligere problemer med at kunne galoppere fra start har den snart lagt bag sig. Blev kørt til føring undervejs senest og var bare stærk at se på til overlegen sejr. 5 Ambra Godiva kommer efter lidt pause, men er klart bedre end resultaterne, selvom den ikke virkede som bedst senest. Kan åbne fra start og spor 5 er perfekt på 1600 meter på Lunden. 1 Shaggy galopperede ind mod første sving senest, men leverede en god ophentning og har fart i kroppen. Kan sagtens have chance i dette løb, og kan åbne fra start. Hvis der kommer topfart på løbet kan 2 Try Me overraske. Den har længe set formstærk ud og bliver nok helt glemt af spillerne.

V4-2:

Igen undgår 3 Cool Vacation ikke at blive storfavorit, men sidst svigtede den kapable hest lidt. Den strøg til føring, men blev for gal i sit lukkede hovedlag som den havde på for første gang. Det kostede sejren til slut, men nu er det kort distance og der er bare enorm kapacitet i hesten. Vinder bare dette løb normalt! 8 Wannabe Ingemann har fordel af autostart og har fart i benene, så holder hun sig rolig ender hun langt frem. 5 Scarface gik ok efter tidlig galop senest og har løbet i kroppen, mens 2 Rocky Pop har kapacitet, men åbenbart ikke meget tro på sig selv og galopperer for let.

V4-3/DD-1:

Der er gensyn med 2 Tripolini V P som blev Årets Hest i Danmark i 2017, og jo endte på en flot fjerdeplads i ”VM-løbet” i USA. Hesten har større opgaver foran sig, og skal bruge denne start til at komme i gang. Der er ikke den store modstand her og derfor bør Tripolini V P løse opgaven med sejr. I DD-spillet bankerspiller jeg 2 Tripolini V P.



1 Nok’en Frækkert er en god hest, der kommer tilbage efter pause, men som er hurtig fra start og derfor er sporet perfekt til et løb fremme i feltet. 4 O’grady gav sig for let senest og skal kunne bedre, men er en hurtig starter, der sikkert sendes offensivt fremad. Måske mest en pladschance. 3 Thunder Peak har været hårdt skadet, men prøver nu i nyt regi, men skal sikkert bruge løbet. Dog en stærk hest. 5 Tack Wee skal også i gang igen, men har været vant til hårdt selskab og er lidt spændende med dygtige Kasper K. Andersen som kusk.

V4-4/DD-2:

Der var virkeligt en flot præstation som 6 Rio Grande leverede senest, hvor den først sent kom i angreb, men sluttede forrygende af. Også i forrige start leverede hesten en flot præstation på Jägersro. Nu kan sejren komme. 7 Twilight D galopperede mod slutningen senest, men har ellers leveret en række flotte præstationer. Kan sagtens være en topchance her, hvilket også gælder for luringen 2 Apollo Damgård der er hurtig fra start og fra dette spor sagtens kan være med.

