Kanonfin lunsjgalopp fra Bro Park

Staring at the Sea og Jan Erik Neuroth (til høyre) blir blant de mest betrodde i V4-1 på Bro Park onsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En av årets mest spennende uker er vel i gang, og i kveld innledes V75 SOMMER BONANZA med V75 fra onsdag til ørdag. I omgangen på lørdag er det SUPERPOTT med minimum 24 137 557 ekstra i sjuerpotten. Her er omgangene som inngår i V75 Sommer Bonanza.

22. august: Jägersro - V75-1 starter kl.19.30.

23. august: Bjerke - V75-1 starter kl.19.30.

24. august: Bergsåker - V75-1 starter kl.19.30.

25. august: Bergsåker - V75-1 starter kl.16.20

I tillegg til dette er det Derbysøndag på Øvrevoll søndag med internasjonal V64 og det er det dansk travderby på Charlottenlund søndag, også det med internasjonal V75 på menyen.

Onsdag er det i tillegg til en feiende flott V75-omgang på Jägersro, også V76-omgang på Klosterskogen og til lunsj er det galopp fra Bro Park med både V4 og V5 på menyen.

Nettavisens galoppeksperter har truffet bra med tipsene hittil i august og her er de største høydepunktene.

Fantastisk DD-gevinst på Gøteborg søndag 19. august

Nettavisens galoppeksperter dro til med DD-banker på 12-oddseren og 5-valget, 8 Vallance Road på Gøteborg søndag. Denne vant og kombinert med 4. valget 14 Stenid i DD-1, ble det fenomenale 124,57 i DD-odds. Nettavisen minste DD-forslag (innl.pris kr 200) betalt tilbake storfine 6 229 kr, mens det største DD-forslaget (innl.pris kr 400) ga voldsomme 12 457 kr i utbetaling.

V5-klaff på Jägersro onsdag 15. august

Det ble en svært favorittpreget V4-omgang på Jägersro onsdag, men i V5-spillet ble det mer vrient. Nettavisens største V5-forslag (innl.pris kr 1 960) satt imidlertid klokkerent og betalte tilbake pene 9 701 kr.

Herlig V5-systemklaff på Klampenborg søndag 12. august

Det ble mange overraskelser i V5-spillet på Klampenborg søndag, men Nettavisens V5-system (fire andeler a kr 750), det satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 40 932 kr.



Flott V5-fulltreffer på Klampenborg - kr 1 920 ble til kr 29 581

Våre eksperter jobber på, og på Klampenborg 11. august ble det fullklaff for vårt største V5-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1 920). Denne betalte ut solide 29 581 kr.



V4-systemfullklaff på Øvrevoll 9. august!

Det var igjen VRIENT å være spiller på Øvrevoll, og ingen greide altså å løse V65-rebusen. I V4-spillet ble det dog flotte kroner, og våre V4-systemer (fire andeler a kr 750) satt som støpt. Utbetalingen for disse ble fine 11 285 kr.



Herlig V65-systemtreff på Øvrevoll 2. august!

Fire av våre systemer satt som de skulle på Øvrevoll denne torsdagen. Det største systemet (fire andeler a kr 2 000) betalte ut 21 126 kr, det nest største systemet (fire andeler a kr 1 500 - levert to ganger) betalte ut 21 126 kr, mens systemet med fire andeler a kr 1 000 betalte ut 20 784 kr.



I V4-spillet satt ALT, og vårt minste V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 192) betalte ut 2 948 kr. Her hadde våre eksperter bankerspilt Appelina (2-valg) mot dagens tyngste favoritt, Icecapada.



Petrushka i V4

5 Petrushka i V4-4 blir vår banker på de flate bongene på Bro Park onsdag. Forrige søndag ga hun Queen Estoril kamp på kniven under et løp på den dansk Derbydagen, Hun måtte gi alt hun hadde for å slå Petrushka, og Queen Estoril har i år vært Skandivias klart beste treårige hoppe med seier i 1000 Guineas , Danmark, Sverige og Norge. Søndag startet Queen Estoril i Norsk Derby, mens Petrushka tester Bro Park foran Breeders med over millionen i førstepremie. Petrushka blir både vår V4-banker onsdag og vår banker i DD-spillet.



V4-spillet er ellers temmelig åpent. Vi er veldig spente på 9 Buddy Bob i V4-3, en meget god treåring fra Wido Neuroths stall. Her kommer travets stjernetrener Daniel Reden ut med 1 Sublissimo. Denne er meldt i Stockholm Cup om en måned og blir trolig favoritt her.

V5-banker i V5-5

I V5 virker V5-3 og V54 svært åpne. I de to første avdelingene er det mange debuterende toåringer, hvor 2-erne Irene's Prince og 2 Two Brownies blir mye betrodd. Men med så mange ukjente hester, velger vi 9 Oh Mambo Boy i finalen. Vant svært lett sist med Carlos Lopez på ryggen, og han setter seg opp igjen.

