Knallfin lunsjomgang fra Halmstad

Johnny Takter er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto: hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:



Lotto: Vant 13,6 millioner i Lotto

Digital Flax: Din guide til digitale Flax-lodd

Halmstad sparker i gang tirsdagen med en herlig V4-lunsj kl.12.45. Jägersro byr så på galopp, og V4-omgangen starter kl.17.50. Momarken står for den norske V65-omgangen med start kl.18.55, før Solvalla er sist ut med en knakende fin V64-omgang kl.19.30. Av høydepunkter senere denne uken vil vi spesielt nevne at det lørdag er GULLJACKPOT i V75 på Bjerke, mens det søndag er V75 på Charlottenlund. Her skal blant annet Copenhagen Cup kjøres, og Ferrari B.R. starter i hovedløpet.



Lerum med pangstart på mai! Kr.1 176 ble til Kr.22 047!

Det ble servert sterke tips på Bjerke 3. mai, og vi fikk en ordentlig herlig start på mai-mnd! Supersjokket Trespasser (11-valg) var med på samtlige bonger i finalen, og dermed føk V5-verdien i været. Nettavisens største bong med en innleveringspris på Kr.1 176 satt som spikret, og utbetalingen ble knallfine Kr.22 047,-



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Halmstad disker opp med en herlig lunsjomgang, og det er en omgang med et bra potensial. Vi har jobbet frem flere godbiter, og prøver også å felle dagens tyngste favoritt. Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 7 Silent Hill – Var ca 60-70m bedre enn favoritten 1 Mystery Tile i årsdebuten, og den gikk et helsvett løp etter tidlig galopp. Galoppen kom i en noe trang situasjon på startsiden. Kom altså VOLDSOMT tilbake etter feiltrinnet, og på klokken vår stod det 13,7/1900m med krefter igjen… Feelingen er at den fort renner til tet fra springsporet, og da er dette løpet over. VI TROR HARDT!

V4-2 : 1 Final Hope – Står med fire strake, og den blir dagens MEGAFAVORITT. Vant veldig enkelt sist, og det er ingen tvil om at dette er et løfte. Vi vil dog ADVARE for at vi snakker om en helt fersk hoppe, den skal ut med åpent spor bak startbilen for første gang, og selv om sjansene er bra så velger vi å spekulere. Vi kan nemlig styre vår begeistring for ferske hopper på denne tiden av året. Det er da de er som mest variable, og det er da man kan få godt betalt for å spekulere. Skal dog stå først på ranken.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 10 Selct Teemer – Rader opp med fine prestasjoner, og løpet sist var intet unntak. Spurtet storstilet etter hinder på veien, og den gikk pigg i mål. Trenger naturligvis litt flyt fra bakspor på sprint, men denne er såpass bra at den er verdt et forsøk mot favoritten. OBS! PS. 8 Rebel Yell Face – Er klart best skoløs, og den er normalt noe mer stabil på den balansen. Sist viste den STOR fart mellom noen galopper, men da gikk den altså med sko. Vi regner med skorykk til lunsj, og da er den opplagt ikke borte mot en overkommelig gjeng…

V4-4 : 9 Alegra B. – Fikk en BLYTUNG innledning på løpet sist, men kom seg etter hvert til tet. Valgte så å slippe, og det ble rygg leder. Fullførte godkjent på en knallsterk tid, og den var trossalt bra med tanke på innledningen av løpet. Nå står den brillefint til, kan bare gå med i rygger, og med tempo må den være HET! Overrasker?