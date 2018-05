Knallfin lunsjomgang fra Sverige

Ulf Ohlsson er aktuell i dagens lunsjomgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Oddstips 1: Fireoddser prøves på Villa Park

Oddstips 2: Vi tror på Söta bror

Örebro er først ut tirsdag med sin V4-lunsj kl.12.45. Momarken byr så på en knallfin V65-omgang kl.18.55, før Solvalla avrunder med sin V64-omgang kl.19.30. På Solvalla er det DOBBEL V64-JACKPOT, og det ligger over 1,7 millioner ekstra i sekserpotten.

Snoken med herlig treff på V65-lunsj 11. mai!

Nettavisens samarbeidspartner, SNOKEN, hadde en nydelig lunsj til Åmål denne fredagen. Den minste bongen på Kr.480 satt som spikret, og betalte ut storfine Kr.16 122,-. Samtlige bonger som SNOKEN leverte på Eksperten til lunsj suste inn! Du visste vel at du hver dag kan kjøpe deg inn i Snoken sine bonger til Sverige?



Lerum med deilig treff på Bjerke 3. mai! Kr.1 176 ble til Kr.22 047!

Det ble servert sterke tips på Bjerke 3. mai, og vi fikk en ordentlig herlig start på mai-mnd! Supersjokket Trespasser (11-valg) var med på samtlige bonger i finalen, og dermed føk V5-verdien i været. Nettavisens største bong med en innleveringspris på Kr.1 176 satt som spikret, og utbetalingen ble knallfine Kr.22 047,-



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det ble svært enkelt i V4-lunsjen mandag, og der stoppet utbetalingen på Kr.201. Når det gjelder dagens V4-omgang til lunsj så håper vi på bedre penger, og her er det bare å ta rygg på følgende til Örebro:



V4-1 : 3 Knifetown Lover – Debuterte for Nicklas Westerholm sist, og det ble galopp direkte. Det var dog ikke hesten sin feil da den ble sjenert. Fjerde sist var den fjerde i et løp hvor storkanonen Villiam vant… Er MYE bedre enn grunnlaget sitt, og feelingen er at det kan være duket nå. SPILLES! 2 Draft One – Kom ut etter et lengre avbrekk sist, og den var knallgod fra dødens (12,8 s 1000m). Fjerde sist var den kun slått med en tidel av en såpass kapabel hest som Jaques Noir. Er altså MYE bedre enn grunnlaget sitt, den kan åpne, og skulle den være forbedret fra sist, ja, da skal de andre få kjørt seg.

V4-2 : 13 Quantanamera – Her er det kusken i mot, men hesten duger svært godt i omgivelser som dette, og med den minste flyt må den være HET. Gikk et bra oppløp etter hinder på veien sist, og feelingen er at formen er på riktig vei. Settes frekt først mot en ekstremt billig motstand. Løpet ellers er VIDÅPENT, og en bred gardering kan være smart.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 1 Brothers In Am – Har funnet en helt fantastisk form, og løser den ut som best kan dette dreie seg om tet og slutt. Vant veldig enkelt fra tet på samme distanse nest sist, mens den nå sist spurtet strålende i tøffe omgivelser. Gikk da 11,8 s 800m med krefter igjen. Må bare spilles fra en slik utgangsposisjon. 2 Now Or Never Flair – Debuterer for sin nye trener Mattias Djuse, og den skal bli fryktelig spennende å følge. Dette er nemlig en hest med SKYHØY kapasitet, det er gode rapporter på den, og fra et perfekt spor tas den med på alt. Carl Johan Jepson kjører. Disse to hestene skiller seg klart ut.

V4-4 : 1 Diggerman – Har funnet superformen, og den har vært veldig bra på slutten. Har her trukket drømmesporet, og den store favoritten kan naturligvis lede dette løpet rundt om. 12 Leader Brodde (denne ble strøket tirsdag formiddag) – Er ekstremt grunnkapabel, og den har vunnet 5 av 8. Nå er det duket for en svært spennende årsdebut, og selv om sporet er kaldt så vil vi ikke ryke på en såpass god hest. Motbudet!