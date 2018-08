Knallfin lunsjomgang fra Sverige

O.M. Corpentino og kusk Ole-Christian Kjenner. Tirsdag kommer de ut i Årjäng. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Tipsene satt meget bra til Dannero denne søndagen, og det ble fullklaff på en rekke av våre V75-bonger på Eksperten. Lerums største V75-forslag på Nettavisen (Kr.1 920) suste inn, og betalte ut meget solide Kr.17 689,-.



På Eksperten ble det fulklklaff for FEM av Lerum sine bonger, og prisen på disse var fra Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500/ti andeler a Kr.200) til Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000). Disse bongene betalte ut fra Kr.17 689 til Kr.18 076,-. Vår samarbeidspartner, SNOKEN, traff på fire bonger i samme omgang, og disse kostet Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500/ti andeler a Kr.200). Disse bongene betalte ut fra Kr.18 205 til Kr.18 334,-.



Lerum hadde også KNALLSTERKE bonger i V5-spillet denne dagen! Nettavisens minste V5-bong på Kr.144 betalte ut herlige Kr.7 876,-

Superklaff på Biri 10. august - Kr.1920 ble til Kr.49 225!

Petter Kristiansen tok virkelig for seg på Biri denne fredagen. Det ble en ganske vanskelig rekke ved mjøsas bredd, men vår største bong (Kr.1 920) satt klokkerent. Utbetalingen på denne bongen ble storfine Kr.49 225,-.



På Eksperten var det hele fem bonger som fikk seks rette, og de bongene så ut som følger:



* En bong a Kr.2 000 (seks andeler a Kr.332) betalte ut Kr.49 225,-.

* Tre bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500) betalte ut Kr.49 225,-.

* En bong a Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.49 225,-



I tillegg til dette satt V5-forslaget vårt på Kr.480 som det skulle, og det betalte ut meget fine Kr.3681.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Årjäng er først ut denne tirsdagen, og kl.12.20 venter en deilig lunsj fra den banen. Forus står for den norske V65-omgangen denne kvelden, og løpene fra Stavanger begynner kl.18.55. Det store høydepunktet denne tirsdagen skjer på Solvalla hvor det blir en ekstra V75-omgang. Løpene på Solvalla begynner kl.19.30.



Til Årjäng tirsdag byr vi på følgende:

V4-1 : 5 O.M. Corpentino – Rader opp med fine innsatser, og sist var den klart bra som toer bak knallgode Spiderman T.G. Er kjapp i vei, og fra eventuelt tet er den HET i et løp som dette. Klar tipsener i et ellers småskummelt/jevnt løp.

V4-2 : 9 Sten Åke – Er en ganske fin hest som går litt med bremsene på. Pleier dog å gjøre sitt beste, og den har vært meget god de siste gangene. Avgjorde enkelt sist, mens den fullførte bra på en god tid nest sist. Står i et nydelig smygspor nå, og med tempo dukker den opp på foto. SPILLES!

V4-3 : 12 Mårten Marje – Er i en helt fantastisk form, og den er alt annet enn ueffen selv om den står i et dårlig spor. Den satt bom fast som helpigg sist, mens den nest sist gikk klart bra i kulissene etter en kort galopp like etter start. Blir helskummel her om det bare klaffer litt på veien. OBS!

V4-4 : 1 Walker Jade – Er lynrask fra start, og her blir det tet/eventuelt rygg leder. Har underprestert over en lengre periode, men vi likte den godt sist etter at den kom ut skoløs. Fullførte da meget fint bak gode hester, og vi gav den et pluss i kanten. Her er den dønn riktig ute, og er den som sist, ja, da kan den skrelle!