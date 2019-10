Knallfin V4-lunsj på Jägersro

Joakim Lövgren er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En innholdsrik torsdag venter, og her er det mye å glede seg til. Allerede kl.12.20 er moroa i gang, og da dreier det seg om et V4-spill til Jägersro. Deretter blir det også lunsj på Jarlsberg Travbane, og her er man i gang kl.13.40. Bergen er først ut om kvelden, og det med en INTERNASJONAL V65-OMGANG kl.18.55. Åby avrunder torsdagen med sin V64-omgang kl.19.30.



Ellers er det viktig å huske på at UKENS STORE HØYDEPUNKT skjer på Momarken lørdag. Her er det nemlig GULLJACKPOT I V75-SPILLET, og det betyr altså DOBBEL SJUERPOTT. Vi kommer med våre gratistips fredag ettermiddag.



Løpene på Jägersro er litt tynne i denne lunsjen, men det er likevel en JEVN V4-omgang som fort kan gi bra med penger til de med riktig rekke. Vi har jobbet frem flere mulige godbiter, og spiller med frekke bonger. Gå ikke glipp av følgende:

V4-1 : 3 Sphinx D’Inverne – Innledningsløpet er jevnt, og vi velger å plukke med noen hester. Ideen spurtet solid nedover oppløpet sist, og på klokken stod det 11,2 s 800m med krefter igjen. Står veldig riktig inne i dette løpet, den har trukket et bra spor, og skal med på alt av seriøse bonger.

V4-2 : 2 Livi Online – Har ikke en veldig bra rad, men vi velger likevel å varsle skarpt. På en regnvåt bane sist varslet den nemlig superform, og spurtet fantastisk bra etter å ha havnet opp i dårlige rygger underveis. Hadde fort vunnet det løpet med litt bedre flyt. Kim Eriksson opp liker vi, sporet passer perfekt, og vi roper et stort varsko!

V4-3 : 1 Fighting Gehör – Har vært strålende i ny regi, og gjort to sterke løp for sin nye trener. Sist var den heroisk etter tøff reise, og falt med flagget til topps mot 7 Spartak Face. Har bedre betingelser foran seg nå, og vi er litt inne på at dette kan dreie seg om tet og slutt. Er svært spillbar fra denne utgangsposisjonen.

V4-4 : 11 Durello – Er en VELDIG bra 4-åring, og den utvikler seg stadig fint. Var ikke tom etter sene luker sist, og den ble kjørt for passivt da. Gangen før avgjorde den lekende lett, og var veldig fin. Blir det bare litt tempo her så skal ikke denne bli enkel å stå i mot. SPILLES! PS. 6 Far From Over – Kan være supersjokket i finalen. Er betydelig bedre enn raden, og var helt enorm etter en grov galopp sist. Skal følges med argusøyne fremover, og som uspilt plukker vi den med på gardering.