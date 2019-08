Knallfin V4-omgang til lunsj

Carl Johan Jepson er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en SUPERUKE foran oss, og her er det mildt sagt mye å glede seg til. Allerede tirsdag er det V75 på Bjerke, mens det onsdag blir V75 på Solvalla. Her skal storløpet JUBILEUMSPOKALEN kjøres, og fra Norge har vi med Gretzky BR. Ser vi så litt senere i uken så er det Bergen Travpark som arrangerer V75-omgangen på lørdag.

Når det gjelder dagen i dag så skal vi først til Sverige og Mantorp. Her begynner V4-1 kl.12.20. Om kvelden er det Jarlsberg som står for den norske V65-omgangen med start kl.18.55. Vi avrunder mandagen på Färjestad, og her begynner V64-1 kl.19.30.



Mantorp disker opp med en knallfin lunsjomgang mandag, og dette er en jevn/litt vrien omgang som har potensial i seg til å gi godt betalt. Våre litt større bonger er uten banker, og her er det bare å ta rygg på følgende snadder:



V4-1 : 1 Elektra – Er ingen dum hoppe, den er lynrask, og skal bli utrolig spennende å følge i debuten for Oskar J. Andersson. Gikk 12,0/1640 fra tet på Solvalla for ca ett år siden, og da åpnet den i 08-fart. Tenner denne til i ny regi så lar den seg neppe fange, og den må bare prøves direkte!

V4-2 : 2 Ajusco – Ser ut til å gå veldig under radaren her, men oss lurer dem ikke. Dette er en fersk 4-åring, og som stadig er under utvikling. Den feilet med krefter igjen i angrep mot oppløpet sist, mens den ble sittende bom fast som ubrukt nest sist. Er betydelig bedre enn de to siste resultatene, og fra et perfekt spor er i hvertfall vi på vakt. DENNE KAN SKRELLE!

V4-3 : 10 Pompano Euphoria – Blir det kjøring her så kan fort dette være skrellen. Den gikk PIGG i mål etter sene luker nest sist, mens den spurtet ordentlig bra til fjerde sist. Gikk da 11,4/1640ma uten å være helt tom på det. Har funnet storformen nå, den står helt riktig inne i dette løpet grunnlagsmessig, og blir altså etter vår smak for lite spilt. PASSES!

V4-4 : 2 Valnes Ior – Ble det feil for sist, men ellers har fakta denne levert veldig bra på slutten, og raden lyver. Kommer ut fra formstallen til Rickard Svanstedt, den har trukket et nydelig spor, og dette ser ordentlig bra ut på forhånd. Settes knepent først i et ellers småskummelt løp.