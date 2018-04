Lekker lunsj fra Sverige

Ulf Eriksson er aktuell i dagens V4-lunsj.

Östersund står for dagens V4-lunsjomgang, og det er en fin omgang vi har foran oss. Mye av hvor stor utbetalingen skal bli avgjøres etter at de to første løpene er kjørt. Vi prøver å spekulere litt mot disse to storfavorittene, og jakter tusenlappene med følgende:



V4-1 : 3 Åstas Marcus – Er en hest som Björn Karlsson alltid har snakket varmt om, og det er ingen tvil om at dette er en talentfull traver. Har nå fått fire løp i kroppen etter pause, og den var fantastisk bra sist. Kom da helt alene til mål, og inntrykket var meget solid. Leverer den noe tilsvarende her, ja, da skal mulighetene for seier være knallgode. Motivert favoritt.

V4-2 : 3 Broximus Zet – Var stor i nederlaget fra dødens sist, og den utvikler seg ordentlig fint for tiden. Fikk på seg et helstengt hodelag, og da var den ikke så sløv som i sine to første løp. Skal debutere bak bilen, men går det greit er sjansene meget gode. Ulf Eriksson opp er naturligvis et pluss. PS. 5 Torride – Rykket man skoene på sist, og vips så var den fakta fryktelig bra. Bare danset i fra nedover oppløpet, og kom helt alene til mål med krefter igjen. Er ikke ueffen om den leverer slik igjen…

V4-3 : 10 Classic Gentleman – Helskummelt løp hvor det kan være smart å gardere bredt. Vår ide har en elendig rad, men fakta er at vi føler denne ligger litt i skorpen. Spurtet klart godkjent sist, mens den holdt bra etter et småtøft opplegg nest sist. Her er den ute mot helt riktig motstand, og med litt flyt på veien har den form til å storskrelle. SE OPP!

V4-4 : 9 Evident Ås – Fikk maks etter pause sist, men den trengte den blåseren i kroppen. Vi forventer den MYE forbedret til dagens oppgave, og at det også skal dreie seg om en kjapp sprint ser vi på som et pluss. Smygsporet passer perfekt, og blir det bare litt tempo feller den de fleste tilslutt. Bankes frekt på DD!