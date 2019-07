Lekker V4-lunsj fra Sverige

Per Linderoth er aktuell i lunsjen til Umåker. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Den fineste tirsdagen i året venter, og i kveld skal vi altså få oppleve Hugo Åbergs Memorial med 1,6 millioner til vinneren! Fra Norge har vi med topphester som Lionel og Gretzky B.R., og de støter blant annet på verdensstjernen Propulsion. V75-1 begynner kl.19.10, mens hovedløpet begynner kl.21.06. Vi skal dog i gang mye tidligere på dagen, og allerede kl.12.20 venter en knallfin V4-omgang til Umåker. Forus står for den norske V65-omgangen med start kl.18.55. På Forus er det en bitteliten JACKPOT med 175 000 ekstra i sekserpotten.

En av våre favorittbaner i Sverige er i gang igjen etter sommerferien, og de disker opp med en lekker V4-lunsj tirsdag. Cobourg Hanover (V4-3) står med tre bein i mål, og dette er en hest vi ikke kan spekulere mot i lunsjen. TET OG SLUTT! Ta rygg på følgende:



V4-1 : 10 Mellby Galanga – Er en hest som Oscar Berglund snakker utrolig varmt om, og dette er en hest han tror MYE på i tiden fremover. Har overlegen kapasitet i forhold til grunnlaget, den er fikset på siden det siste løpet, og den skal ha en meget god sjanse selv fra det lengste tillegget. Er en banker for de småfrekke!

V4-2 : 3 Vännfors Stjärna – Er en ganske ung hoppe som utvikler seg veldig fint. Så bra ut sist, og senket også rekorden sin MYE. Her er den veldig riktig ute når det gjelder motstand, den kan åpne bak bilen, og i motsetning til flere av de mer spilte virker den relativt travsikker. Prøves som en deilig frekkis!

V4-3 : 5 Cobourg Hanover – Vant enkelt på 11,3 sist, og er i en fryktinngytende form. Her får den gratis tet igjen, og på en kjapp bane tror vi rett og slett ikke den taper et løp som dette. Dette er V4-omgangens soleklare banker, og en hest vi ikke ønsker å spekulere mot. ALL IN!

V4-4 : 14 Noble Boy – Er det soleklart beste objektet i dagens lunsjomgang, og en hest som virkelig skal passes. Var elendig i sitt siste løp, men hvorfor var den egentlig det? Forklaringen er veldig enkel: Innersporet var som tyggis, og samtlige hester i de fem første løpene stoppet fra tet… Bare glem det løpet. Gangen før spurtet den meget sterkt, og kom til mål med krefter igjen på en god tid. Varmet dessuten knallbra før løpet sist, og det er liten tvil om at denne er på vei mot formen. På kapasitet er ingen bedre, og her må vi bare sette på alt av varsellamper!