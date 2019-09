Lekker V4-lunsj fra Sverige

Henna Halme er aktuell i lunsjen søndag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V75 Bro Park: Norske bankere i søndagens V75

Tippetips: Skal være grønt lys på Arsenal

Spillsenter søndag: Vi har vurdert søndagens viktigste kamper

Oddssingel PL: Liverpool kan ryke på Stamford Bridge

Oddssingel PL: United er for stor favoritt

Oddssingel Eliteserien: Bodø/Glimt er på vei ut av gullkampen

Oddssingel La Liga: Sevilla har jerngrep på Real Madrid

Eurojackpot fredag: Nordmann vant 443,3 mill kr

Lerum med BRA vurderinger til V75-omgangen på Färjestad 21. september!

Dexter Brick (2-valg) innfridde, og den ble banket på flere bonger. Bossy Alley (6-valg) ble det servert SUPERINFO på, og den var undertegnedes 2-valg. Odd Herakles (1-valg) innfridde naturligvis som dagens beste banker. På slike stordager som dette har vi alltid flere typer systemer, og det ble veldig fine penger på flere av disse systemene. Sjekk ut følgende:

Folkesystem (20 andeler a Kr.300) betalte ut storfine Kr.154 068,-.

Folkesystem (20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.18 112,-.

To store systemer (4 andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.18 112 hver seg.

Tre av våre systemer (4 andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.18 112 hver seg.

Et av våre siste info systemer (4 andeler a Kr.1 250) betalte ut Kr.33 960.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Vaggeryd står for dagens lunsj fra Sverige, og det er en omgang vi liker. Spesielt i DD-løpene har vi jobbet frem et par bortglemte objekter som vil rense godt om de skulle innfri. Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 4 Blue Mustasche – Innledningsløpet er veldig fint med flere bra sprintere. Vårt soleklare objekt har dog smellfine betingelser foran seg, og det kan opplagt dreie seg om tet og slutt. Har gjort to fine løp etter pause, og formen er så bra som den kan være. Lar seg ikke stoppe i et løp som dette? SPILLES!

V4-2 : 10 Fireman AM – Så SMELLFIN ut etter pause sist, og den kom fulltanket til mål. Kommer ut mot en overkommelig gjeng nå, og skulle den kanskje være ytterligere forbedret, ja, da skal konkurrentene få kjørt seg. VI TROR MYE PÅ DENNE!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V4-3 : 9 Herakles – Blir undervurdert her, men her skal man være på vakt. Dette er nemlig en BRA hest i grunnlaget, og sist feilet den som helpigg når angrepet skulle settes inn. På ren kapasitet er den med garanti en av de beste her, og vi vil tro at kusken er på jakt etter revansje etter det som skjedde sist. SE OPP!

V4-4 : 1 Star Keeper – Jevn/fin finale. Vår ide er klart bedre enn raden, og skal være interessant i et løp som dette. Satt for eksempel bom fast med krefter igjen på en 11-tid nest sist, mens det ble galopp sist. Er sikret et bra opplegg fra dette sporet, og blir den bare ikke fast så duger den normalt godt. PASSES!