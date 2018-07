Lørdagsgalopp på Klampenborg

Elione Chavez er aktuell i dagens galoppomgang på Klampenborg. Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

V5-fest på Jägersro 25. juli!

De solide tipsene på galoppen fortsetter, og i lunsjen onsdag gjorde våre eksperter rent bord i V5-spillet! Bongen på Kr.480 suste nemlig inn, og betalte ut meget fine Kr.3 510,-.



Nye solide tips på Bro Park 21. juli!

ALT satt i V4-spillet denne lørdagen, og vårt minste forslag på Kr.144 betalte ut Kr.962,-. Skrellen Tatlisu (5-valg) ranket våre eksperter som et 2-valg, og den var med på absolutt alt. Tok du rygg?



Strålende galoppklaff på Bro Park!

Det ble flott suksess for våre galopptips til V4 og V5-løpene på Bro Park onsdag. Systemspillet med fire andeler a kr 750 suste rett inn til meget flotte 18 224 kr i utbetaling. Også i V5-spillet ble det flott klaff. Det mellomstore V5-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) satt som det skulle og betalte tilbake pene 5 262 kr.

Deilig trøstegevinst på flere systemer på Øvrevoll 19. juli!

Ingen greide å løse V65-rebusen på Øvrevoll torsdag, men vi kom til lukene på våre største V65-system (fire andeler a Kr.1500). Disse betalte ut Kr.19 244 hver seg, og vi var altså ikke langt unna svært store kroner denne torsdagen.

Birger og Morten byr på følgende til Klampenborg:

Løpene på Klampenborg lørdag er preget av tynne felter. Godt under syv hester i snitt er for tynt til at vi tror på store premier. Men flere av løpene krever en del streker, så helt i bunn trenger det ikke bli.

I V4 blir nok 2 Mogens i V4-1 og 5 Peggy's Daughter favoritter. Den første er en toåring med en start i kroppen, og den andre har vunnet ett løp på 27 starter. Det er derfor ikke umulig at det kan komme noen hester som slår de to nevnte.

I V5 holder det med fire hester i V5-3 og V5-4. Favorittene har gode tilbud i de tre midtre avdelingene, og her kommer det nok ingen smell. Derimot er V5-finalen meget åpen, og den dekkes fullt ut. Lykke til.