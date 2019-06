Lunsjfest med Skoglund

Rikard N. Skoglund er aktuell i mandagens lunsj. Foto: RJ.Auran/hesteguiden.com

Det ble ikke spesielt lettløst i lørdagens V4-omgang til Dannero, men vi "serverte nøkkelen" til hvordan man skulle komme til lukene. Vi kjøpte nemlig ikke helt at Lome Storm skulle være gigfavoritt, og betalte for SUPERSJOKKET Mana Estelle (2,7% - 25,54 i odds). Den største V4-bongen på Kr.1 152 satt som støpt, og betalte ut meget fine Kr.10 177,-

Oslo Grand Prix uken er endelig her, og vi har MYE å glede oss til lørdag/søndag. Dette kommer vi naturligvis tilbake til litt senere i uken, og det vil bli fyldige tips til begge dager. Når det gjelder dagen i dag så skal vi som vanlig først til Bjerke hvor det blir fransk lunsj kl.12.10. Hagmyren byr så på sin V4-lunsj ti minutter senere. Leangen står for den norske V65-omgangen med start kl.18.55, mens det er Halmstad som er sist ut kl.19.30. Fra Halmstad er det JACKPOT i V64-spillet, og det ligger hele 1 048 551 ekstra i sekserpotten.



Hagmyren sparker i gang en ny uke fra Sverige, og gjør det med en feiende flott lunsjomgang som fort kan gi skikkelig bra betalt. Vi har jobbet frem et par virkelig dype objekter, og her er det bare å sjekke ut følgende snadder:

V4-1 : 7 Luksom – Har et veldig fint løp foran seg i innledningen, og vi synes det er merkelig at den ikke er enda hardere betrodd. Hadde faktisk kun 36% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut. Fullførte solid etter pause sist, og den var skikkelig positiv. Her blir det normalt gratis tet, neppe noen i feltet kan trykke opp noen fart, og vi tror at dette blir billig for Rikard N. Skoglund og Luksom. Bankes på de mindre bongene!

V4-2 : 2 Höjanna – Ble det feil for sist, og det er ikke slike løp denne skal ha. Gangen før var den ordentlig positiv, og den er aldri helt ueffen når den får smyge med i rygger. Er kjapp, travsikker, og det er aldri feil i løp som dette. Magnus Djuse liker vi skarpt som kusk, og det skal bli spennende å se hva han kan få ut av denne. Slår til som en frekkis?

V4-3 : 8 Mellby Don Juan – Så smellfin ut etter pause sist, og den kom til mål med krefter igjen i kulissene. Det var et veldig drittvær den dagen, og banen var alt annet enn god. Er trolig ytterligere forbedret til dette løpet, Ulf Ohlsson opp er et pluss, og den står ikke tilbake for disse på ren kapasitet. Hadde faktisk kun 5% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og det er aldeles for lite. Prøves i et ellers jevnt løp!

V4-4 : 4 Double Night – Er en ganske grunnkapabel hest som normalt skal hevde seg vel i sitt grunnlag. Debuterte for Joakim Elfving sist, og kan neppe ha vært helt frisk da den var veldig under pari. Var dog TUNGT betrodd, og det betyr at rapportene på den før det løpet var meget fine. Kommer nå ut etter pause, den blir veldig lite spilt, men vi kan ikke slippe en hest som dette etter kun ett løp for den nye treneren. En frisk utgave = da kjemper den trolig helt der fremme. KAN SKRELLE!