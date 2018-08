Lunsjgalopp med VM på Bro Park

Ina Veronika Toverud er aktuell på Bro Park søndag. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.



En herlig søndag venter for vi som elsker å spille på trav og galopp. Moroa begynner allerede 12.45, og da blir det både V4 + V5 på Bro Park. V75 til en krone rekken blir det fra Sverige og Romme kl.15.50. Jarlsberg er sist ut denne søndagen med en INTERNASJONAL V65-OMGANG kl.18.15.



Birger og Morten byr på følgende til løpene på Bro Park:

De beste kvinnelige jockeyene i verden stiller opp til VM på Bro Park søndag. Det er andre gang VM avgjøres på Bro. Noen av årets deltakere var med i fjor, men mange kjenner ikke banen. Dessuten er det slik at kun Anna Pilroth, Josefin Landgren og delvis Ina V Toverud har noen ide om hestenes klasse. Som det er i kuskematcher på travet, er det ofte vrient å vurdere sjansene. Arrangørene har gjort mye for å gi jockeyene like sjanser, og det har de lykkes bra med.

I V4 tror vi på norsk seier i V4-1. Niels Petersen har 7 Tinnitus og 10 Viscount Barfield, to hester som er klart best på gress. Tinnitus vant Polar Cup i fjor, og kommer formen på samme tid i år, vinner han nok dette løpet. Den tredje norske er 4 Majestic Max fra Annike Bye Hansens stall. Han er bånn ærlig og spurter alltid solid.

I V5 koster det 156 000 å kjøpe fem rette. Vi velger å være tynne i to løp for å få med en del garderinger i tre løp. Vår banker blir 12 Eftiraath i V5-2. Vant sikkert sist på Øvrevoll, og da sa trener Hellgren at han skulle ha meldt til Norsk Derby. I V5-4 går vi for en frekk duo på de flate bongene. 7 Fort Bastion mistet trolig seieren da han ble sjenert sist, og 10 Rastapoupoulos har trener Dina Danekilde stor tro på. Det er flere gode i mot, men det er en løpsdag hvor man må ta noen sjanser.