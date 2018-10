Lunsjmoro fra Sverige

Claes Sjöström er aktuell i dagens V4-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

En svært innholdsrik torsdag venter, og her blir det både trav og galopp. Visby er først ut denne torsdagen, og deres V4-lunsj starter kl.12.20. Deretter skal vi til Drammen, og her begynner V5-lunsjen kl.13.40. Øvrevoll byr så på galopp med både V4 + V5. Her er man i gang kl.16.15. Bergen Travpark står for den norske V65-omgangen, og løpene fra banen mellom de syv fjell starter til fast tid, kl.18.55. Gävle avrunder torsdagen, og her begynner V64-1 kl.19.30.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Visby byr på en flott V4-omgang til lunsj, og her skal vi være med å kjempe om en herlig lunsjopptur. Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 5 Lisa Will – Innledningsløpet er SVÆRT åpent, og her kan det skrelle til. Vår ide har kun gjort fire løp hittil i karrieren, men den har gjort fine løp, og den utvikler seg hele veien. Nå er den kuskeplusset med Petter Karlsson, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Slår til som en deilig frekkis?

V4-2 : 8 Call Me Brodda – Vinner dette med en «mil» om den bare går feilfritt. Vant på ny svensk rekord sist, og det er snakk om en svært kapabel hoppe. Er dog ekstremt usikker, og nå blir den trenerkjørt… Vi nøyer oss med å sette den først, men krydrer bongen med Hoffman-duoen 10 Rossa Regina + 11 Young Billion.

V4-3 : 3 Moa Margunn – Er en mildt sagt variabel hoppe, men gjør den som den skal, ja, da er dette trolig en vinner. Var veldig svak sist, mens den var imponerende god nest sist. Jogget da 11,4/1620ma til en overlegen seier. Tredje sist var den svak, mens den var bunnsolid mot gode hester fjerde sist. Gikk da 13,2/2120ma. Her er den riktig ute, og den er HET om den leverer som nest + fjerde sist. OBS!

V4-4 : 3 Sevedeka – Har en nydelig oppgave foran seg her, og den har en STOR sjanse til å lede dette hele veien. Fullførte SOLID sist etter et tøft opplegg, og den falt med flagget til topps da. Tredje sist suste den til tet, og holdt lekestue over 2620ma. Kommer til å sprinte fort på torsdag, og dette er en motivert favoritt som bankes på DD.