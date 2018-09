Lunsjomgang med potensial

Kajsa Frick er aktuell i dagens lunsjomgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Vi har en svært innholdsrik torsdag foran oss, og her blir det både trav og galopp. Bollnäs er først ut denne torsdagen, og kl.12.20 starter dagens V4-lunsj. Deretter blir det også lunsj fra Bergen, og her er V5-1 i gang kl.13.40. Klosterskogen står for den norske V65-omgangen på travet, og løpene fra 800m banen begynner kl.18.55. Øvrevoll avrunder torsdagen med en INTERNASJONAL V65-omgang, og løpene er i gang kl.19.30.

Her skal det dreie seg om V4-omgangen til Bollnäs, og vi byr på følgende:



V4-1 : 15 Superieur – Har radet opp med sterke innsatser på slutten, og det har den gjort mot en ganske tøff motstand. Fullførte klart bra i kulissene i tøffe omgivelser sist, mens den holdt bra nest sist mot en såpass god hest som Esprit Sisu. Her er det med få unntak billig i mot, den står i springsporet på tillegget, og sjansene MÅ være fine. SPILLES. PS. 11 Jeppas Qurt – Har også den gjort bra løp på slutten, og nest sist var den altså toer bak en såpass god hest som Son Of God. Duger på sitt beste, og den er tidlig på vår bong.

V4-2 : 3 Opstandsfröken – Var kolossalt bra til seier sist (20,5 s 800m), og leverer den slik igjen, ja, da snakker vi trolig om en klink vinner. Vær dog OBS på at dette er en hoppe, og den har aldri radet opp tidligere. Motivert, men vi velger å spekulere… PS. 8 Åstas Lotta – Er en grunnkapabel hoppe som ikke har fått det til i år. Var knallgod ved flere anledninger i fjor, og den har både kapasitet/fart for å duge her. Regnes som en stor outsider, og den er med på ALT hos oss.

V4-3 : 12 Track Angle – Møter en relativt billig motstand her, og med tempo blir den veldig vrien å stå i mot tilslutt. Avsluttet bra etter pause sist, var ikke tom over mål, og den tapte knepent. Skulle helst hatt et litt lengre løp, men i slike omgivelser som dette er den uansett aktuell. PS. 1 Bucks To Burn – Debuterer for Daniel Reden, og den kommer til å bli et veldig skrik. Er i bunn og grunn en knallgod hest, og får Daniel Reden ut hele potensialet i 5-åringen, ja, da dobler den fort grunnlaget i løpet av kort tid. Har kun vært middels fra start tidligere, og sporet kan derfor bli en felle. MÅ PASSES OM DEN IKKE BLIR FAST!

V4-4 : 5 Västerbo Gerrard – Er spennende i finalen, og den MÅ passes. Gikk 14,0/2140ma, og tapte kun for svært kapable Rodick Broline tredje sist. Feilet fra seg en bra premie, og en lav 14-tid nest sist. Nå sist ble den aldri kjørt med, og var nok ikke helt bunnskrapt i målgangen. Er kjapp i vei, og her kan det fort bli tet om kusken ladder fra start… MÅ MED PÅ ALT!