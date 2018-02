Magnus fikser ny Bjerkesuksess

Tiffany T.G. har en veldig fin oppgave foran seg i V4-3/DD-1 på Bjerke torsdag sammen med kusk Magnus Teien Gundersen. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

OL Pyeongchang: Her er programmet for vinter-OL

Fotball: Overgangsvinduet januar 2018

Premier League: Alle overgangene i januar

Eliteserien: Sjekk vinterens overganger i Eliteserien

Torsdagens travmeny innledes med stor internasjonal V4/V5-lunsj på Bjerke og med spille fra blant annet Sverige, blir det bra omsetning i ettermiddag. Til kvelden byr Bergen travpark på internasjonal V65 her hjemme, mens Åby er vertskap for den svenske V64-omgangen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Ny suksess på Bjerke onsdag

Det har svingt veldig bra av undertegnedes Bjerketips de siste månedene og det ble nye flotte gevinster på Bjerke onsdag. Jeg måtte riktignok opp på det største V76-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 1 800) for å få sju rette og utbetalingen ble flotte 11 349 kr. På Eksperten ble det klaff for 10 andelslag og disse fordelte seg slik:

To systemspill med fire andeler a kr 1500 - utbetaling kr 11 772

Et systemspill med tjue andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 664

Ett andelslag seks andeler a kr 336 - utbetaling kr 11 349

Ett andelslag fire andeler a kr 400 - utbetaling kr 11 349

Fire andelslag fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 11 349

Ett andelslag fire andeler a kr 899 - utbetaling kr 11 772

Flott V5-suksess

I V5 ble det klaff for det aller minste forslaget (160 kr i innl.pris). V5 betalte tilbake 1 574 kr.

Da får vi håpe tipsformen sitter i til torsdagens V4/V5-lunsj på Bjerke, der det meste handler om Magnus Teien Gundersen for min del. Han sitter ihvertfall opp både bak min V4-banker og min V5-banker. Merk ellers at de to siste V4-løpene, også er innledningen på V5-spillet

Nå kommer seieren

Min V4-banker den starter i V4-3/DD-1 og heter 2 Tiffany T.G. I TGN's ellers utmerkede superprogram, kan man lese at Tiffany T.G. ble frakjørt av vinneren Benoit Va Bene i V4-lunsjen forrige torsdag. Det er en sannhet med modifikasjoner. Magnus Teien Gundersen satt i lederryggen og søkte seg utover mot oppløpet og tapte en lengde eller to til Benoit Va Bene på det tidspunktet. Men da Teien Gundersen etterhvert satte fart på hoppa igjen, fikk hun opp farten igjen og hadde full fart over mål. I ettermiddag er motstanden klart overkommelig og jeg bankerspiller 2 Tiffany T.G både i V4-spillet og i DD-spillet. Og jeg bankerspiller også 2 Tiffany T.G. i V5-spillet.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Svak klasse på V4-1

Maks 500 startpoeng er forutsetningene i V4-1 og dette løpet holder svak klasse. I morgentimene onsdag er 6 Robben favorittspilt og det blir også mitt førstevalg. Vallaken var svært positiv i lunsjen på Momarken forrige tirsdag og ble treer fra dødens og var helt på linje med tethesten og favoritten Restless By The Sea over mål. Gjentar Lindbak-traveren den prestasjonen, må det være flott vinnersjanse i V4-1, men den godeste Robben har ikke vunnet løp siden 27. juli 2014.

Vil han til mål i dag?

Trønderhesten 1 Erga Fanten ble et voldsomt skrik første gang ut i regi Erik Killingmo på Momarken 18. januar, men fra tet trakk vallaken seg mye. Hesten er fortsatt i Frank Westbergs eie og jeg kjenner hesten godt fra Leangen. I dag er det sprint i V4-2 og er Erga Fanten på humør, er det bra sjanser for at dette kan bli ledelse fra start til mål.

Brenden vinner ikke

I V4-4/DD-2 markerer jeg for elleve av de tolv startende på det største V4-forslaget. 7 Drew Thunder har vunnet ett løp på 117 starter og det er svært vanskelig for meg å se at karrierens andre seier skulle komme i V4-4 i dag. Jeg anser denne for å være sjanseløs, men utelukker ingen av de øvrige i middels felt, der jeg jakter skrellen.

Stortalent fra stall Gundersen

Geir Vegard Gundersen har ikke Norges største trenerstall, det er langtfra. Men det vrimler av topphester hos Gundersen. En av dem er den femårige vallaken 8 Lesja Odin som blir enorm V5-favoritt i V5-4. Tre starter har hesten gjort i karrieren og seiersmarginen totalt i disse tre seiersløpene er langt over 100 meter. 8 Lesja Odin kan ikke tape V5-4 dersom ting går normalt for seg og blir min soleklare V5-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen