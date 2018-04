Nettavisen jakter ny galoppsuksess

Appelina med sin faste makker Jan Erik Neuroth på ryggen blir favoritt i V4-2 på Jägersro onsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.



Det er en strålende onsdag vi har foran oss på hestefronten. På Jägersro jakter Nettavisens fremragende galoppeksperter nye gevinster, etter å ha truffet flott med tipsene til både Jägersro forrige onsdag og til løpene på Bro Park søndag. På Bjerke er det stor jackpot i V76-spillet og hele 1 061 386 kroner ekstra i sjuerpotten, etter at forrige onsdags V76 ble helt uløselig og ingen fikk sju rette.

Flott V5-klaff på Bro Park søndag

Det ble flott klaff for Nettavisens V5-forslag til Bro Park søndag. Spilleforslaget på Nettavisen med innl.pris kr 960 satt klokkerent og betalte tilbake meget anstendige 9 328 kr.

Herlig galopponsdag på Jägersro 11. april

Det har kun vært avviklet to V4-omganger på galoppen hittil i år og onsdag ble det bra klaff for våre meget dyktige galoppeksperter. I V4-spillet ble det fullklaff for systemspillet (fire andeler a kr 750) og flotte 20 697 kr. I V5-spillet ble det utbetaling for fire rette. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 960 fikk seks ganger fire rette og betalte tilbake pene 3 426 kr.

Her er Birger og Mortens V4 og V5-vurderinger til onsdagens løp på Jägersro:

Knallfint hoppeløp i V4-2

V4-spillet på Jägersro er riktig spennende. Hovedløpet er V4-2, et hoppeløp for flere av Skandinavias beste hopper. 1 Mrs Loreen og Wido Neuroth-trente 3 Appelina har vært i toppen i to-tre år, og det er forståelig at de blir mye spilt og de blir da også vårt lås på de to minste V4-forslagene på Nettavisen. Men de skal gi mye vekt til flotte fireåringer som 2 Spicy Mix og 4 Sasha Waltz, og de vi tar med begge disse på de to største V4-forslagene.

De tre øvrige avdelingene ser åpne ut. I V4-1 er 7 Miss Chocolate og 3 Fighter Carlras to hester som trives på Jägersro, men det skiller ikke mye til de øvrige, så vi garderer bredt i V4-innledningen.

I V4-3 er det tolv til dels meget urutinerte hester til start. Et par av disse kan fort bli veldig gode, men det er ikke lett å si hvordan debutantene vil gjøre det i et så stort felt. Vi tar med åtte hester på de tre største V4-forslagene og setter 12 Pitch Perfect knepent først.

Trehesters-lås i V4-4

Vi endte opp med trioen 4 Breakdancer, 6 Hills and Dales og 8 Polorizer i V4-4, som også er V5-2. De er normalt raske fra start, og derfor tror vi på en god posisjon. Aller best tror vi Breakdancer er. Han gikk bra mot de aller beste i fjor og blir derfor også vår DD-banker på Jägersro onsdag.

Det er en halvvrien V5 på Jägersro onsdag. Det var riktig å gå tynt fra start i V5 på Bro Park søndag, og det ble bra uttelling mot slutten. Men vi er slett ikke sikre på om det blir likedan nå. Dog velger vi også i V5, å låse V5-2 (som altså også er V4-4) på trioen 4 Breakdancer, 6 Hills and Dales og 8 Polorizer.

Kanskje kan 2 Be My Academy i V5-3 være en mulighet for de som vil ha en banker. Han har vunnet i årsdebuten fire år på rad. Det skal dog legges til at motstanden aldri har vært skarpere enn i år, så vi dekker bredt i det lille femhesters-feltet.

Araberen i V5-5, 8 Mad Maxz, er også en mulighet. Men det vanskelig å lese arabere i en årsdebut, så vi helgarderer likegodt V5-5.