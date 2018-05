Nettavisen jakter ny galoppsuksess

Afaal og Per-Anders Gråberg (som her vinner Subaru Sølvdivisjon finale på Øvrevoll 13. september i fjor) er Nettavisens favoritt i V4-4 på Bro Park onsdag. Foto: Anders Kongsrud/www.Hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Onsdagen byr som vanlig på galopp til lunsj og en strålende V76-omgang på Bjerke til kvelds. Denne onsdagen er det Bro Park som tar seg av galoppen og som vanlig er det både V4 og V5 på menyen. V4 er først ut med spillestopp kl 12.45, mens V5-løpene starter kl 13.35 og de to siste V4-avdelingene er samtidig de to første V5-avdelingene.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Strålende galopptips på Jägersro søndag

Det ble all-inn på Jägersro søndag for våre galopptips. V4-forslaget med innl.pris på kr 192 suste inn med fine 2 381 kr i utbetaling.I tillegg ble det kanonklaff i DD-spillet. Banker i DD på nestfavoritten 4 Trickbag i DD-2 og vinneren i DD-1 11 Red Robin var ranket som et 2. valg (men kun et 6. valg i V4-spillet). DD-odds mektige 68,75 (ranket på to rekker).50 kr på det minste DD-forslaget (3 437 kr tilbake) og 100 kr på det største DD-forslaget (6 875 kr tilbake). Også i V5-spillet ble det klaff for det aller minste forslaget (innl.pris kr 160). Her stoppet utbetaling på 1 133 kr.

En banker direkte?

I V4-spillet på Bro Park onsdag forsøker vi å gå tynt ut i V4-1. 4 Soldier Blue blir trolig klar favoritt i årsdebuten, men det synes vi han bør være etter en flott årsdebut. Blir vår banker på de tre minste V4-forslagene på Nettavisen, men på det aller største tar vi også med 5 Cuban Queen. Hun er i fin utvikling, og i tillegg forsterkes hun med Elione Chaves. Dog mener vi at Soldier Blue er hakket bedre. Sistnevnte trenes av Roy Arne Kvisla, og nordmannen har åpnet med 9 av 12 blant de to beste.

Han har også flere andre gode sjanser. 6 Outlaw og 8 Afaal har en fin sjanse i V4-4/V5-2, men dette løpet er samtidig meget åpent, så her helgarderer vi på samtlige V4 og V5-forslag. Vi spiller dog kun 6 Outlaw og 8 Afaal i DD-spillet i DD-2.

3 Tiny Tim i V4-3/V5-1 blir sikkert favoritt. Men denne mener vi dog kan være en favoritt i fare, for her møter han et par sprintere av godt kaliber.

V5-banker på de to minste V5-forslagene

3 Dapple i V5-4 er også en favoritt for oss og blir V5-banker på de to minste V5-forslagene.

