Nettavisen jakter ny galoppsuksess

Carlos Lopez (som her rir Eye In The Sky på Øvrevoll) er på plass på Jägersro onsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.



Det er som vanlig galopp til lunsj og V76 på Bjerke når det er onsdag. Denne onsdagen skal vi til Malmö og Jägersro galoppbane for galopplunsjen og det er som vanlig både V4 og V5 på menyen. V4-spillet starter kl 12.20, mens V5-spillet som innledes i V4-4 har spillestopp kl 13.29.

Nettavisens galoppeksperter har truffet bra med tipsene hittil i august og her er de største høydepunktene.

Herlig V5-systemklaff på Klampenborg søndag 12. august

Det ble mange overraskelser i V5-spillet på Klampenborg søndag, men Nettavisens V5-system (fire andeler a kr 750), det satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 40 932 kr.



Flott V5-fulltreffer på Klampenborg - kr 1 920 ble til kr 29 581

Våre eksperter jobber på, og på Klampenborg 11. august ble det fullklaff for vårt største V5-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1 920). Denne betalte ut solide 29 581 kr.



V4-systemfullklaff på Øvrevoll 9. august!

Det var igjen VRIENT å være spiller på Øvrevoll, og ingen greide altså å løse V65-rebusen. I V4-spillet ble det dog flotte kroner, og våre V4-systemer (fire andeler a kr 750) satt som støpt. Utbetalingen for disse ble fine 11 285 kr.



Herlig V65-systemtreff på Øvrevoll 2. august!

Fire av våre systemer satt som de skulle på Øvrevoll denne torsdagen. Det største systemet (fire andeler a kr 2 000) betalte ut 21 126 kr, det nest største systemet (fire andeler a kr 1 500 - levert to ganger) betalte ut 21 126 kr, mens systemet med fire andeler a kr 1 000 betalte ut 20 784 kr.



I V4-spillet satt ALT, og vårt minste V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 192) betalte ut 2 948 kr. Her hadde våre eksperter bankerspilt Appelina (2-valg) mot dagens tyngste favoritt, Icecapada.



Interessant lunsj i Malmø

Onsdagens galopplunsj på Jägersro ser absolutt interessant ut. Flere store og åpne felter gjør det krevende å finne frem. I V4-3 tror vi en god del på 4 Bearhunter. Treåringen har møtt toppene i årgangen og ikke vært mye slått. Motstanden nå virker enklere, men det er selvsagt viktig å få en fin posisjon. Vi bankerspiller 4 Bearhunter på de to minste V4-forslagene og bruker også Bearhunter som banker i DD-spillet. På de to største V4-forslagene betaler vi også for 10 Fredricka. Og med kun to hester i V4-3, får vi dermed bra med kryss i de øvrige V4-løpene.

Dobbeltbanker i V5-5

Heller ikke V5 er helt enkel. Vi føler oss bekvemme med to hester i finalen, og mener bestemt at 6 Al Mounteze Monlau og 1 Jaldi Karo skal være et bra lås i V5-5.

I toårsløpet i V5-3 tror vi det skal rekke med fire hester. 6 Monaya blir nok favoritt i V5-3 etter sitt fine løp sist. Men nå er det debuterende importer i mot, og her er uttalelsene positive. Vi tar med noen av disse på samtlige V5-forslag.