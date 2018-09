Nettavisen jakter ny galoppsuksess

Stenid (her med Alina Øhgren som rytter) er Nettavisens favoritt i V4-3/V5-1 på Gøteborg galoppbane søndag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Søndagens soleklare sportslige og spillemessige høydepunkt er naturligvis V75-omgangen på Solvalla. Den inneholder både Kriteriet med 2 mill SEK til vinneren og OaksKriteriet og det er fantastisk fine finalefelt. Men det skjer også andre ting og det er blant annet en meget spennende galoppsøndag i Gøteborg med både V4 og V5 og til kvelden er det internasjonal V65-omgang på Biri.



Nettavisens galoppeksperter har truffet meget bra med tipsene denne uken og lørdag ble det flott klaff i V4-spillet på Klampenborg, torsdag ble det solide gevinster under V64-løpene på Jägersro og onsdag på Øvrevoll var det også bra.



14 640 kr på største V4-forslaget på Klampenborg 29. september

Til tross for at to favoritter vant i V4-spillet på Klampenborg lørdag, ble det solid utbetaling. De to øvrige V4-avdelingene ble nemlig vunnet av store overraskelser. Nettavisens V4-forslag på med innl.pris kr 1 960 satt som støpt og betalte tilbake flotte 14 640 kr. På Eksperten ble det klaff for to andelslag, begge med fire andeler a kr 500.



Kanontreff i V64 på Jägersro torsdag 27. mai

Nettavisens galoppeksperter leverte strålende tips til torsdagens V64-omgang på Jägersro. V64-forslaget med innleveringspris på kr 1 944 kr satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 34 304 kr. På Eksperten ble det klaff for tre andelslag med fire andeler a kr 500.

Flott V4-treff på Øvrevoll onsdag 26. mai

Også på Øvrevoll onsdag ble det bra klaff, da i V4-spillet. Her innfridde storfavoritten 5 Duca di Como som vår banker i V4-1. Det ble likevel langt fra lettløst. Nettavisens V4-forslag med innl.pris kr 1400 satt dog som støpt og betalte tilbake flotte 7 493 kr.

Søndagens galopp på Gøteborg byr på både V4 og V5. Merk at V4 starter kl 13.00, mens V5 som innledes i V4-3 har spillestopp kl 13.48.

Åpen V4 - litt enklere V5

På forhånd ser V4-løpene i Gøteborg søndag ganske vriene ut. Vi har valgt å gå litt ned i V4-1. Hans Adielsson (far til Erik) er inne i sitt siste år som trener, og han kommer med en fin duo. 5 Reet Petite og 3 Hedgerow Fizz er to fine treåringer, som har en fin sjanse. Luringen vår er 12 Kodiac Khan. Han var god sist mot klart bedre hester og bør regnes.

Tre gjør opp i V4-4/V5-2

I V4-4/V5-2 blir det mye oppmerksomhet rundt debutanten 2 Frankel's Kiss etter Frankel, verdens mest kjente galopphest. Nå er 2 Frankel strøket og vår klare favoritt nå er Niels Petersen-trente 6 Fabricio som var fin i debuten. Sammen med 3 Zoo Fun og 5 Queen Of Skara skal det normalt rekke bra i V4-4/V5-2 og vi står på disse tre både i V4-4 og V5-2.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen