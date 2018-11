Nettavisen jakter ny galoppsuksess

Formsterke Jacob Johansen (som her vinner med Jane på Øvrevoll for et par uker siden) har flere gode vinnersjanser på Bro Park onsdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

V75 Eskilstuna lørdag: Tidenes jackpot med 76,3 mill SEK ekstra

V75 Eskilstuna lørdag: Så enkelt spiller du om 110 millioner

Tippetips: Seks kamper fra Champions League på midtukekupongen

Oddsdobbel CL: Manchester City gjør kort prosess

Oddstips håndball: Fana setter Molde på plass

Oddsdobbel håndball: Spinvill dobbel til over 14 i odds

Lykkespill: Nå kan du kjøpe Flax-julekalenderne på nett

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

På vei mot lørdag og tidenes største V75-jackpot med over 70 millioner ekstra i sjuerpotten på Eskilstuna lørdag, skal vi også gjennom en spennende onsdag. Denne innledes som vanlig med galopplunsj og det er på Bro Park det skjer onsdag. Det er både V4 og V5 på menyen. Til kvelden er det som vanlig V76-løp på Bjerke.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal det heretter handle om løpene på Bro Park der det altså er både V4 og V5 på menyen. V4 startet først med spillestopp kl 12.20, mens V5-omgangen som innledes i V4-4 har spillestopp kl 13.35. Nettavisens galoppeksperter hadde en strålende oktober og har også innledet november fortreffelig og søndag ble strålende gevinster på Jägersro.

Over 100 000 kr tilbake i V5-spillet på Jägersro søndag 4. november

Det ble aldeles ikke lettløst i V5-spillet på Jägersro søndag. Men Nettavisens galoppeksperter fanget storoutsideren 6 Leo The Lion (6. valg i spillet og markert på 3 prosent) på kun tre hester på sitt største V5-forslag (innl.pris kr 1 944) i V5-3. Ingen favoritt vant og V5-utbetalingen stoppet på storfine 25 864 kr. På Eksperten ble det klaff for tre andelslag med fire andeler a kr 500, samt et systemspill med fire andeler a kr 750.

Suksess også i V4-spillet på Jägersro søndag 4. november

Det ble ikke like stor utbetaling i V4-spillet. Men folkebankeren 3 Angel Love måtte nøye seg med 2. plass i V4-2 og her vant nestfavoritten 4 Marta. Den var med på V4-forslaget med innl.pris kr 924 og det forslaget satt som støpt og betalte tilbake pene 3 104 kr.

Solid systemklaff i V5 på Øvrevoll torsdag 1. november

Det ble alt annet enn lettløst i V5-spillet på Øvrevoll denne torsdagen til tross for at to førstevalg vant. Vårt V5-system med fire andeler a kr 750 fortsetter å fange gode gevinster. 15 749 kr ble utbetalingen nå.

Dobbel V5-utbetaling i V4 på Øvrevoll 1. november

Vi måtte dessverre opp på vårt største V4-forslag (innl.pris kr 1848 kr) for å fange dønn sistevalget 5 Princess Jessica i V4-1. Og grunnet strykning i V4-4, fikk vi to ganger V4 på dette forslaget og flotte 10 208 kr i utbetaling.

Solid V4-utbetaling på Bro Park onsdag 31. oktober

Med dobbeltbanker i V4-4 på hestene 1 Showy Shaun og nestfavoritten 10 Dapple (der sistnevnte vant), ble det flott klaff for våre galoppeksperters V4-forslag med innl. pris på kr 1 344 . Ingen favoritter vant og V4-utbetalingen landet på pene 8 038 kr.

Deilig systemklaff i V5 på Øvrevoll torsdag 25. oktober

Det ble ikke lettløst i V5-spillet på Øvrevoll denne torsdagen. Men på Eksperten og systemspillet med fire andeler a kr 750 ble det fulltreff. V5-utbetalingen landet på solide 11 146 kr.

Femsifret utbetaling for det største V4-forslaget 25. oktober

Heller ikke i V4-spillet ble det lettløst. 10. valget 8 King Curtis var den som bidro mest da denne vant V4-4. Nettavisens største V4-forslag med innl. pris kr 1 848, hadde dog alle i V4-4 og ble belønnet med flotte 11 069 kr i V4-utbetaling.

Bra suksess i V5 på Jägersro onsdag 24. oktober

Nettavisens 432-rekkers V5-forslag satt rett inn på Jägersro. V5-utbetalingen landet på hyggelige 2 478 kr.



Flotte gevinster på Bro Park søndag 21. oktober

Nettavisens galoppeksperter fortsetter å levere solide tips. Under V4-omgangen på Bro Park søndag, ble det fullklaff for V4-forslaget med innl.pris kr 936. V4-utbetalingen endte på flotte 6 721 kr.

Systemklaff i V5-spillet på Øvrevoll 17. oktober

Det ble alt annet enn lettløst i V5-spillet på Øvrevoll onsdag. Ingen favoritter vant. Vårt V5-system på Eksperten (fire andeler a kr 750) satt dog klokkerent og V5-utbetalingen landet på flotte 26 594 kr. I V4-spillet ble det klaff for forslaget med innl.pris kr 882. V4-utbetalingen stoppet på 3 192 kr.

Det ble favorittparade i både V64 og V4 på Bro Park mandag kveld og V64-utbetalingen stoppet på magre 238 kroner, mens det ble 388 kr i utbetaling for fire rette i V4-spillet. Men onsdag bør det ligge til rette for klart bedre utbetalinger i både V4 og V5.

Ny dans for Stolen Tango?

Forrige onsdag prøvde Stolen Tango seg på nye dansetrinn i startboksen. Hun kastet av jockey Gråberg i det boksene ble åpnet seg. Da var hun favoritt, og i dette feltet tror vi mulighetene for seier er der igjen. 3 Stolen Tango i V4-1 må imidlertid legge igjen Breakdance-taktene fra sist. Blir vår banker på det minste V4-forslaget, men vi garderer bredt på de største.

Tre hester i både V4-2 og V4-3

Vi tror ikke det kommer noen skrell verken i V4-2 eller V4-3. 2 Double Cash, 3 Sweet Sid og 9 Gold Sensation er våre utvalgte i V4-2. I V4-3 er vår trio 5 Masumi, 1 Siam og 10 Callac. 5 Masumi blir også vår DD-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Den verste bøygen er uten tvil V4-4/V5-1, hvor 14 hester møtes i et løp hvor det skiller lite. Her bruker vi åtte hester på de tre minste V4-forslagene og tar med alle 14 på det største.

Dobbeltbanker i V5-4

Heller ikke i V5 tror vi på noen storskrell, men det er heller ikke lett å finne bankere. Det nærmeste vi kommer, er i V5-4. Der synes vi at duoen 4 Aretha og 3 Penny Whistle skiller seg ut. De har begge prestert bra mot gode hester, og motstanden skremmer ikke.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen