Nettavisen jakter ny galoppsuksess

Cathrine Erichsen-trente Tinolo er en av outsiderne i Svenskt Derby Trial i V4-2 på Jägersro onsdag. Hele 150 000 SEK venter vinneren. Her vinner hesten løp på Øvrevoll 2. mai med Carlos Lopez på ryggen. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er naturligvis Bjerkes V75 Bonusomgang som er det klare sportslige og spillemessige høydepunktet onsdag. Men til lunsj jakter Nettavisens formsterke galoppeksperter nye fremganger når Jägersro galoppbane inviterer til både V4 og V5-spill til lunsj.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Og det er nettopp galoppløpene på Jägersro det heretter skal handle om i denne artikkelen. Her er det først V4 med spillestopp kl 12.20, deretter en helt egen V5-omgang med spillestopp kl 13.52.

Nettavisens galoppeksperter leverte strålende tips til V5-løpene i Gøteborg søndag, til V4-løpene på Klampenborg lørdag og hadde også fine treffere til Jägersro sist onsdag.

Herlig V5-klaff i Gøteborg søndag 23. juni

Denne søndagen ble det herlig fullklaff i V5-spillet. V5-forslaget på Nettavisen med innl. pris på kr 900 satt som et skudd og betalte tilbake flotte 9 235 kr.



936 kr ble til 10 742 kr i V4 på Klampenborg lørdag 22. juni

Våre galoppeksperter traff meget bra med tipsene denne lørdagen. V4-forslaget med innl.pris på kr 936 satt klokkerent og V4-utbetalingen ble på meget flotte 10 742 kr. På Eksperten ble det fullklaff for hele 12 andelslag.

Heldekk i riktig løp i V4 onsdag 19. juni

I V4-spillet på Jägersro onsdag 19. juni, helgarderte våre eksperter V4-3 der omgangens aller største favoritt var. Det viste seg helt korrekt. 9. valget 5 Mystic Town vant. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 936 satt klokkerent og betalte tilbake pene 3 673 kr.

Enda bedre i V5

Også i V5 ble det fullklaff. 5 Mystic Town skrellvant også i V5, her var det V5-1. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 936 satt klokkerent. I V5 ble utbetalingen flotte 5 863 kr.

Treåringene i fokus

Med to og en halv uke igjen til Derby på Jägersro, vil onsdagens lunsj for mange fungere som generalprøve foran hovedløpet søndag 14. juli. I V4-2, som er Derby Trial, fikk mange spolert løpet 9. juni, da løpet måtte annulleres. Startboksene lot seg ikke flytte på etter start, og arrangørene måtte ringe inn løpet. Danske 5 Red Cactus blir nok favoritt med formtall 86. Men den formen har han kun vist i Dubai, og 2400 meter kan være i lengste laget. En hest som står hver meter er 7 Orb Craft. Han førte løpet som ble innringt, men rakk å vise at han kan bli tøff å beseire.

Både V4-1 og V5-1 er forbeholdt gode treåringer. I V4-1 er vi spente på 7 Joker Face. Han var meget god på Jägersro i fjor høst, men to løp på Bro Park i år har ikke vært like solide. Mange av motstanderne har kun gått sprintløp, men står de 1600 meter, kan Joker Face få problemer. Vi tar med fem av seks startende i V4-1.

Klar bankerkandidat i V4-4/DD-2

I dette løpet har vi veldig god tro på 1 Deep Grace og Maikel Narvaez Bravo. Treåringen har vist fine takter og på de to minste V4-forslagene og i DD-spillet bankerspiller vi 1 Deep Grace.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I V5-1 er den antatte storfavoritten 2 Irish Trilogy strøket. Da gjenstår kun tre hester, og vi anbefaler å streke for alle. Det er alltid vrient å lese hvordan løpet vil gå når det er felt på tre-fire hester. 4 Two Eyed Jack har vist mest, men de to øvrige kommer rett fra seier.

Banker i V5-3

Derimot tviler vi på om 5 I Kirk lar seg slå i V5-3. Han er Skandinavias beste sprinter på Jägersro, og dette feltet tror vi han legger på rygg. Ønsker man å gardere, har 3 No Comment tatt store steg i de to siste startene. Vi tar oss råd til å ta denne med på det aller største V5-forslaget.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.