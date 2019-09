Nettavisen jakter ny galoppsuksess

En høyinteressant onsdag står foran oss. På Øvrevoll skal Nettavisens galoppeksperter følge opp søndagens fantastisk tipssuksess i V75-omgangen på Bro Park. Onsdag kveld er det så duket for jackpotomgang i V75 Bonus på Bjerke der det venter hele 975 708 kr ekstra i sjuerpotten.

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om onsdagens løp på Øvrevoll. Her er det internasjonalt spill og både V5 og V5 på menyen. V4 starter først med spillestopp kl 12.20, mens V5-spillet innledes i V4-4 og har spillestopp kl 13.35.

Våre galoppeksperter har hatt en strålende 2019 og under søndagens V75-omgang på Bro Park ble det virkelig fullklaff.

29 andelslag inn med sju rette - ca kr 20 000 på hvert av dem

Våre galoppeksperter knallet til med tre bankere til V75-løpene på Bro Park. Og alle vant. V75-forslaget på Nettavisen med innl. frist på kr 864 satt klokkerent og betalte tilbake herlige 18 084 kr. Totalt ble det klaff for 29 andelslag på Eksperten:

6 andelslag (fire andeler a kr 250)- utbetaling per stykk - kr 18 084

5 andelslag (fem andeler a kr 200) - utbetaling per stykk - kr 18 084

2 andelslag (ti andeler a kr 100)- utbetaling per stykk - kr 18 084

5 andelslag (fem andeler a kr 300) - utbetaling per stykk - kr 19 088

8 andelslag (fire andeler a kr 500) - utbetaling per stykk - kr 21 617

3 andelslag (fire andeler a kr 750) - utbetaling per stykk - 22 518

Over 600 000 kr i gevinster

I tillegg ble det en rekke gevinster på de minste andelslagene, mens vi dessverre manglet utgang på systemspillene. Totalt omsatte Nettavisen for 94 071 kr på Eksperten, mens samlet gevinstsum ble formidable 604 987 kr.

Det har også være flere andre fine gevinster de siste ukene:

Flott V4-klaff på Klampenborg lørdag 14. september

Det ble godt med overraskelser i V4-spillet på Klampenborg denne lørdagen, men Nettavisens V4-banker 3 Coat of Arms i V4-4 innfridde. Vi måtte dessverre opp på det største V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 1 920) for å fange fire rette. Utbetaling pene 8 105 kr.



Flotte gevinster i V4 på Bro Park onsdag 11. september

Det ble full klaff for V4-forslaget med innl.pris på kr 960 denne onsdagen. 8 Happy Honey Bee i V4-2 ble lansert som en alternativ V4-banker mot omgangens største V4-favoritt 11 Australian Open og vant da også lett. V4-utbetaling stoppet på flotte 5 634 kr.

Femsifret systemklaff i V5 på Bro Park onsdag 11. september

I V5-spillet landet utbetalingen på femsifret. Vårt systemspill på Eksperten (fire andeler a kr 750) satt som et skudd og utbetalingen ble fine 10 743 kr.

Solid V4-gevinst på Øvrevoll torsdag 5. september

Det ble fine penger i V4-spillet denne torsdagen. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 6 281 kr.



V5-klaff på Bro Park onsdag 4. september

Det ble bra gevinst i V5-spillet på Bro Park i går. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 900 satt klokkerent og betalte tilbake pene 5 286 kr

Tynt i starten

Vi går tynt i starten i V4-spillet på Øvrevoll onsdag. Klart mest tror vi på 6 Sanary i V4-1, som vant i Frankrike over 1800 meter før han ankom Sverige. I sine to løp her har han møtt sterk motstand. På Gøteborg ble han slått av den norske trioen Dardenne, Majestic Max og Shantou. Alle de tre hadde vunnet morgendagens løp lett, og vi tror 6 Sanary vinner og bankerspiller på de tre minste V4-forslagene. Verst i mot synes vi 9 Nathless er. Har gjort det bra i år, men det er kun en uke siden han var med i St Leger. Har dessuten startet tett i år, og kanskje begynner den lange sesongen å merkes. Vi tar uansett 9 Nathless med på det største V4-forslaget.

De øvrige løpene i V4 er åpne, og særlig er finalen (V4-4/V5-1) en åpen affære. Vår favoritt er 7 Pirlo. Han går bra stort sett hele tiden, men har hatt mye uflaks i løpene. Har ikke vunnet på to år, og det er en hest vi ikke våger å stole på. Vi tar med alle 12 startende på samtlige V4-forslag og på de to største V5-forslagene.

I en åpen V4-3/DD-1 vil vi også advare for 5 Buy and Sell. Har startet mye på sand nå, men har vunnet tre ganger på gress. I fjor slo han meget gode Luisette Hill, en hest som hadde lekt seg med de hestene Buy and Sell møter i morgen. I en meget vrien DD-omgang blir 5 Buy And Sell vårt frekke bankerforslag.

I de fire siste V5-løpene er det ikke så store felter, men det er ikke så lett å finne holdepunkter. Treåringene vinner stadig oftere løp mot eldre hester, ungdommen forbedrer seg mer enn de som er litt mer rutinerte. I V5-2 heter treåringene 1 Izakaya og 3 We Got the Boss, to hester som begge var suverene på Derbydagen og disse to blir våre klare favoritter i det løpet.