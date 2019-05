Nicolaj skal fikse galoppcashen på Klampenborg

Nicolaj Stott (somher vinner Breeders Prize Sprint på Øvrevoll med IBeaufort Twelve for et par år siden) har flere flotte vinnersjanser på Klampenborg lørdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er naturligvis Solvalla alles øyne er rettet mot denne helgen. Det er gedigen V75-omgang lørdag og søndag er det klart for Elitloppet, også da med stor internasjonal V75-omgang. Men det skjer endel annet også. Både lørdag og søndag er det galopp i Danmark og lørdag kveld er det V65 med jackpot på Sørlandets travpark og 312 327 kr ekstra i sekserpotten.

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om lørdagens galoppløp på Klampenborg. Her er det som vanlig både V4 og V5 på menyen. V4 starter først med spillestopp kl 12.20, mens V5-spillet som innledes i V4-3 har spillestopp kl 13.40.

Det ble stang ut for våre galoppeksperter på Bro Park onsdag og Øvrevoll torsdag, men sist søndag slo de tilmed panggevinster i V4-spillet.

Enorm V4-opptur søndag 19. mai - kr 448 ble til kr 10 775!

Våre galoppeksperter, Birger Christensen og Morten Olsen, var virkelig på hugget denne søndagen på Jägersro. Samtlige bonger på Eksperten satt i V4-spillet, og V4-forslaget på Nettavisens med innl. pris på kun 448 kr betalte ut STORFINE 10 775 kr.

Lørdag er det Klampenborg som står for galopplunsjen. Søndag følger Århus opp med største dag for sesongen. Ofte synes vi løpene i Danmark kan være vanskelige å vurdere, men samtidig blir det ofte gode utbetalinger. Det skal "bare" litt teft og litt flaks, så kan det bli riktig bra.

Vi går tynt i V4-1

V4-spillet er ikke så enkelt. I V4-1 velger vi å satse på 3 Aristoteles som utgang og banker på det minste V4-forslaget. Han gikk et flott løp i Odense sist mot eldre hester. Han ble sjenert i løpet, men avsluttet flott til annen. Oppløpet på Klampenborg er dobbelt så langt, noe vi tror er en fordel. Dette var hans andre start i livet, og derfor tar vi med 5 The Winther Storm og 1 Burre på de øvrige V4-forslagene. Sistnevnte gikk et veldig godt løp i fjor på søkktung bane, men har tre starter på god bane so har vært svake. Debutanten 1 Burre tar vi med på mistanke i et svakt maidenløp.

Vi låser V5-5 på tre hester

I V5-5 blir 4 Christmas stor favoritt. Men årsdebuten på Klampenborg var sant å si ikke så mye å slå i bordet med. Han måtte kjempe for seieren i et beskjedent selskap. Viser han det han gjorde i Irland, vinner han. Men 1 Meringue og 3 Lads Order er bedre enn de hestene Christmas møtte sist.

