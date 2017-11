NM-søndag på Øvrevoll

Aconcagua og Carlos Lopez er Nettavisens favoritt til å vinne NM for treåringer i V4-2 på Øvrevoll søndag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Søndagens desiderte sportslige og spillemessige høydepunkt er V75-kjøringen på Eskilstuna. Fire av de sju V75-løpene er finaleløp i Breeders Crown og byr på 800 000 SEK i førstepremie i hvert av de fire løpene. Men søndagen byr også på en knakende flott galoppsøndag på Øvrevoll med både NM for toåringer og treåringer på menyen, og det er både V4 og V5-spill på plakaten. Søndag kveld er det så duket for internasjonal V65 fra Forus.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Lås på tre i V4-2

Søndagens løpsdag på Øvrevoll er den tredje siste i år. NM-løpene er det sportslige høydepunktet. I NM for treåringer i V4-2, skal det stå mellom 2 Aconcagua, 3 Silent Storm og 1 Dardenne. 2 Aconcagua bankerspilles på det aller minste V4-forslaget.

Det er jevnere blant toåringene i V4-3 . Mange har startet lite, og flere har aldri prøvd sandbanen i løp. V4-4 er det mest åpne løpet i V4. Mange har nesten bare startet på sprint, og en annen distanse gjør oss usikre. I V4-1 tror vi mest på 6 Pal O'Mine, som tar teten og kan lede hele veien på en rask bane. 3 Calcaterre blir årets mestseirende på Øvrevoll. Med formtall 87 er han i sprinteliten, presterer flott hver gang. Disse to får plass på det minste V4-forslaget.

Åpen V5

V5 er en skikkelig nøtt. Ingen klar banker og få hester å stryke. Vi har satset på hestene vi føler har den beste formen, men her kan det dukke opp noe fra dypet.

I V5-4/DD-1 satser vi på de beste amatørene, som alle rir gode hester. Et obs på 1 Nataniel, som har hatt formtall 74. Nå er tallet 54, hvilket betyr at han bare skal vise litt av det han kan før seieren kommer. Vi synes 1 Nataniel har en så spennend oppgave foran seg at vi bankerspiller hesten i DD-spillet.

