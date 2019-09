Norske muligheter i V4-lunsjen fra Sverige

Eirik Høitomt og Harbour Eightysix. Torsdag kommer de ut i Åmål. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V5 Drammen: Seiersmaskin innfrir i V5-1



Nesten SUPERGEVINST og bra V75-tips fra Lerum på Färjestad 21. september!

Dexter Brick (2-valg) innfridde, og den ble banket på flere bonger. Bossy Alley (6-valg) ble det servert SUPERINFO på, og den var undertegnedes 2-valg. Odd Herakles (1-valg) innfridde naturligvis som dagens beste banker. På slike stordager som dette har vi alltid flere typer systemer, og det ble veldig fine penger på flere av disse systemene.

Spesielt på FOLKESYSTEMET (20 andeler a Kr.300) kunne det blitt det helt store denne lørdagen. Usain Henna (7-valg) så nemlig helt klink ut i finalen mot oppløpet, men ble dessverre plukket ned av en smygkjørt tilslutt. Hadde Usain Henna tatt seg av finalen (ble altså nummer to), ja, da kunne tyve stykker ha delt VOLDSOMME ca syv millioner (med seksere og femmere). Nå ble det kun en trøstegevinst, men den var likevel på meget fine Kr.154 068,-.



Sjekk ut følgende fra lørdagen på Färjestad:

Folkesystem (20 andeler a Kr.300) betalte ut storfine Kr.154 068,-.

Folkesystem (20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.18 112,-.

To store systemer (4 andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.18 112 hver seg.

Tre av våre systemer (4 andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.18 112 hver seg.

Et av våre siste info systemer (4 andeler a Kr.1 250) betalte ut Kr.33 960.



29 andelslag inn med sju rette - ca kr 18 000 - 22 500 på hvert av dem

Våre galoppeksperter knallet til med tre bankere til V75-løpene på Bro Park 22. september. Og alle vant. V75-forslaget på Nettavisen med innl. frist på kr 864 satt klokkerent og betalte tilbake herlige 18 084 kr. Totalt ble det klaff for 29 andelslag på Eksperten:

6 andelslag (fire andeler a kr 250)- utbetaling per stykk - kr 18 084

5 andelslag (fem andeler a kr 200) - utbetaling per stykk - kr 18 084

2 andelslag (ti andeler a kr 100)- utbetaling per stykk - kr 18 084

5 andelslag (fem andeler a kr 300) - utbetaling per stykk - kr 19 088

8 andelslag (fire andeler a kr 500) - utbetaling per stykk - kr 21 617

3 andelslag (fire andeler a kr 750) - utbetaling per stykk - 22 518

Over 600 000 kr i gevinster

I tillegg ble det en rekke gevinster på de minste andelslagene, mens vi dessverre manglet utgang på systemspillene. Totalt omsatte Nettavisen for 94 071 kr på Eksperten, mens samlet gevinstsum ble formidable 604 987 kr.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



"Speedwaybanen" Åmål står for dagens V4-lunsj, og det betyr at hester som er med i fremste rekke direkte vil ha en stor fordel da oppløpet er kort. Våre bonger er uten banker, men da med DOBBELTBANKER i finalen på 6 Harbour Eightysix/2 Amazing Dream. Ta rygg på følgende:



V4-1 : 5 Justice Rhyme – Har en smellfin oppgave foran seg her, og dette kan utmerket godt dreie seg om tet og slutt. Skuffet riktignok sist, men da ble det rett og slett for tøft. Gangen før holdt den sikkert unna fra tet. En kjapp sprint er intet minus, og den er verdt et forsøk fra slike betingelser. Plasseres foran 12 Thai Explosive.

V4-2 : 3 Uncle Töll – Var fin etter en liten pause sist, og den ble sittende bom fast med noe krefter igjen på en bra tid. Er kjapp ut på volte, og takler den bare baneprofilen, ja, da skal sjansene være gode mot en svært overkommelig gjeng. Skal stå først på ranken, men vi tør ikke å banke en urutinert hest som skal ut på en trang bane som Åmål for første gang.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V4-3 : 10 Hera Di Quattro – Spennende løp hvor vi skal prøve å felle favoritten. Vår ide dukker opp etter pause, og den er mer enn god nok om det bare er litt form på plass etter oppholdet. Har blitt matchet i langt tøffere omgivelser enn dette, og det skal altså bli spennende å se den igjen i banen. Plasseres først, men her skal vi ha med noen hester på bongen.

V4-4 : 6 Harbour Eightysix – Har imponert veldig på slutten, og sist kom den helt alene til mål på en meget god tid. Skulle den få gratis tet igjen så er nok dette over, og storfavoritten i finalen er motivert. Vi vil dog ikke ryke på 2 Amazing Dream, som på ren kapasitet ikke står tilbake for favoritten. Har dessuten blitt matchet i en helt annen verden av selskap enn samtlige i dette løpet, og den skal bli svært interessant å følge etter pausen. DOBBELTBANKER!