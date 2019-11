Norske sjanser i en flott V4-lunsj på Färjestad

Per Oleg Midtfjeld er aktuell i dagens lunsjomgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Färjestad er først ut denne tirsdagen, og da skal det naturligvis dreie seg om en V4-lunsj. Moroa fra Sverige er i gang kl.12.20. Om kvelden er det Forus som begynner med sin V65-omgang kl.18.55, før Solvalla avrunder med sin V64-omgang kl.19.30.

Färjestad byr på en FLOTT lunsjomgang tirsdag, og vi liker disse omgangene hvor det finnes norske sjanser. Vi fant ingen klink banker i denne omgangen, og spiller derfor bankerfritt. Gå ikke glipp av følgende godbiter:

V4-1 : 5 Wir Ideal – Er en bra hest i grunnlaget, og nå som formen virker å være i anmarsj er den spillbar i et billig løp som dette. Kan muligens greie å kjøre seg til tet på første bortre her, og skulle det skje, ja, da er nok dette over. Vår klare ide.

V4-2 : 7 Carbureightr – Denne ble det feil for etter pause sist, og det løpet kan man bare se bort fra. Er en veldig jevn/flink hest, og den har alltid bra SPEED om den får lifte med i rygger. Her er det egentlig ikke veldig hardt i mot, den er solid kuskeplusset med Jepson, og som lite spilt er vi på vakt. SE OPP!

V4-3 : 4 C. Nu Gilbak – Har perfekte betingelser foran seg her, og det kan dreie seg om tidlig tet og slutt. Spor 4-6 på Färjestad er helt optimalt, og man får litt ekstra fart fra de sporene. C. Nu Gilbake har hatt pause, men Kolnes tar vel den neppe til Sverige uten at han har vært fornøyd med den i jobbene. Har imponert over stayerdistanse tidligere, og den distansen er ikke noe problem. SKAL MED PÅ ALT!

V4-4 : 4 Vikens Energy – Rader ikke opp, men fakta er at denne er betydelig bedre enn raden, og sist ble den sittende bom fast som absolutt fulltanket. Har bra kapasitet i forhold til det grunnlaget den har på konto, og den må være tidlig aktuell i et løp som dette. 10 Load Relief – Debuterer for Magnus Jakobsson, men man skal være klar over at den kommer fra Nurmos, og hester fra den stallen er ikke enkle å forbedre…