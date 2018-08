Norske sjanser til lunsj

Vidar Hop og Lykkje Birk. Mandag kommer de ut i Årjäng. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:



Overgangsvinduet: Sjekk siste nytt

Grensebanen Årjäng er først ut denne tirsdagen, og her begynner V4-1 kl.12.20. Forus står for den norske V65-omgangen, og løpene fra Stavanger starter som vanlig kl.18.55. Solvalla er sist ut tirsdag, og igjen har vi en knallfin V64-omgang foran oss. V64-1 er i gang kl.19.30.



Høydepunktet denne uken skjer på lørdag, og det er altså V75-jackpot i Drammen. Hele 2 526 119 finnes ekstra i sjuerpotten, og vi kommer naturligvis tilbake med fyldige tips fredag ettermiddag.



Lunsjperle fra Lerum 6. august!

Vi løste ikke V4-omgangen som betalte ut Kr.81 938 denne mandagen, men vi serverte en SJOKK-IDE som slo de fleste i bakken. Omgangens "dypeste vinner", Invented Sund (7-valg), stod nemlig først på ranken, og følgende info ble gitt:

V4-2 : 10 Invented Sund – Har fått et par blåsere i kroppen etter et lengre avbrekk, og den er på riktig vei. Kom veldig fort tilslutt sist, og den var ikke tom over mål da. Er normalt ytterligere forbedret til denne starten, og får den bare ryggløpet sitt er den giftig. Overrasker?

Supertreff - Kr.1144 ble til Kr.81 621 på Bjerke 4. august!

På Bjerke denne lørdagen var det langt i fra lettløst, og det var ingen som klarte å prikke riktig V75-rekke. I V4-spillet var det annerledes, og her maktet Petter Kristiansens største bong på eksperten (fire andeler a Kr.295) å få fire rette. Utbetalingen på denne bongen ble storfine Kr.81 621,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Årjäng byr på en knallfin lunsjomgang denne tirsdagen, og dette er fort en omgang som kan gi bra betalt. De tre første løpene er ikke spesielt lettløste, og ingen skal bli overrasket om det kommer en skrell eller to der. I finalen låser vi på to hester, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V4-1 : 2 East Herkules – Er egentlig en god hest i grunnlaget, men nå går den altså i glemmeboken til veldig mange spillere pga en dårlig rad. Vi tror dog ALDRI at Magnus Jakobsson hadde dradd denne ut igjen etter en kort pause uten at han var fornøyd med den i jobbene. Tilbake i «normal» form kan den vinne dette fra både tet/rygg leder. SE OPP!

V4-2 : 11 Lightning Exclusive – I programmet i Sverige er navnet ikke riktig, for dette navnet skal skrives i to ord. Når det gjelder hesten så skuffet den oss på Bjerke sist, mens den var bra til seier etter pause nest sist. Trives MYE bedre med pisk, og vi regner med at formen er på plass når man tar turen til Sverige etter pause. Motstanden skremmer ikke, og den MÅ passes.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 9 Lykkje Birk – Er en ordentlig bra 4-åring, og neppe mange i dette feltet er i stand å matche toppfarten til vallaken etter Bork Odin. Var ikke på topp sist, og den har fått seg en god pause etter det løpet. Leverte knallbra tidligere i år, og den duger godt om den bare viser litt form igjen. Er god nok til å speede ned denne gjengen, og vi iler til med tipsnikken!

V4-4 : 4 Eraja Jaam / 5 X.L.Bygg Palema – To hester skiller seg klart ut i finalen, og vi anbefaler et lås her. 4 Eraja Jaam feilet tidlig sist, og siden var den dagen over. Er ikke helt stabil, men den har kapasitet en bra bit utover dette grunnlaget, og den er veldig aktuell. 5 X.L.Bygg Palema – Var ikke tom etter litt sene luker sist, og var da ute mot bedre hester enn dette i V75. Har fått fire løp i kroppen etter pause, og den har vinnerform i kroppen. SKAL MED PÅ ALT!