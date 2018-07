Nye godbiter blir servert til lunsj

En svært interessant tirsdag venter for vi som elsker å spille på hester. Moroa starter som vanlig fra Sverige, og i dag er det Hagmyren som er først ut med V4-lunsj kl.12.20. Deretter blir det V65 på Forus med start kl.18.55. Dagens klare høydepunkt skjer på Jägersro hvor det venter en ekstra V75-omgang kl.19.10. Her skal man blant annet kjøre storløpet Hugo Åbergs med en million i førstepremie.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Hagmyren står for dagens V4-omgang til lunsj, og det blir HARDT spill på Jan-Olov Persson i et par løp. Vi prøver dog å felle den godeste Persson, og jakter flotte kroner med følgende:



V4-1 : 2 Wild Blomma – Var veldig fin når den vant nest sist, mens den sist ikke var like god. Er en fersk hoppe, og slike er noe variable. Kan vinne om den er som nest sist, men det er ikke noen hest vi går tungt til på som storfavoritt. 11 Klack Viktor – Dette kan være en spennende skrell. Den har fått tre løp i kroppen etter pause, og sist var den BRENNGOD etter en veldig grov galopp. Er moden for å senke rekorden sin med mye, og den gjør seg ikke bort her i en feilfri utgave. OBS!

V4-2 : 3 Claret Jug – Småskummelt løp om da ikke vår herlige tipsener gjør kort prosess. Claret Jug er 5-år, men den har likevel kun gjort 8-løp… Den har kommet til mål med krefter igjen to ganger på rappen, den går ned minst en klasse når det gjelder motstand, og den skal være HET om den bare får sjansen i et løp som dette. Vår soleklare favoritt.

V4-3 : 5 Grandina – Kan være litt spennende mot den store favoritten. Nå sist ble absolutt alt feil, og det løpet kan man nesten bare sette en strek over. Gangen før spurtet den meget bra i løpet som Bellfaks vant. Har nå fått fire løp i kroppen etter en lengre pause, den står helt perfekt inne i dette løpet, og den dukker normalt opp på foto om den gjør sitt beste. MÅ PASSES!

V4-4 : 12 Colbert – Spurtet meget sterkt i debuten for Nicklas Westerholm sist (10 s 800m), og den var hakk i hel på bedre hester enn dette da. Skal normalt være ytterligere forbedret til denne oppgaven, og selv om 20m på en sprint er tøft, ja, så er vi litt inne på at dette kan gå om det bare klaffer litt underveis. OBS!