Nye godbiter blir servert til lunsj

Carl Johan Jepson er aktuell i dagens V4-omgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Vi starter denne torsdagen på en av de "grønneste banene" i Sverige, og da dreier det seg naturligvis om Lindesberg. Her begynner V4-1 kl.12.20. På Bjerke blir det også lunsj, og her er V5-1 i gang kl.13.40. Bergen Travpark står for den norske V65-omgangen på travet, og løpene fra Bergen begynner kl.18.55. Øvrevoll er sist ut, og V65-omgangen på galoppen starter kl.19.30.



Høydepunktet denne uken skjer på lørdag, og det er altså V75-jackpot i Drammen. Hele 2 526 119 finnes ekstra i sjuerpotten, og vi kommer naturligvis tilbake med fyldige tips fredag ettermiddag.



Lindesberg står for dagens lunsj-V4, og vi har klare ambisjoner om å følge opp de sterke tipsene fra før i uken. I lunsjen tirsdag betalte vår bong på Kr.448 ut Kr.1 305,-. Vi kom ikke til lukene på mandag, men da serverte vi DYPE Invented Sund (7-valg) som en deilig tipsener til lunsj. Nå jakter vi opptur i lunsjen med følgende:



V4-1 : 4 Emile Zola Sisu – Var helt håpløs fra start sist, og den galopperte direkte. Gikk et svett løp etter galoppen, og den var knallgod. Dog likte vi galoppen fra start svært dårlig, og nå skal man være OBS på at sporet er dårligere enn sist. Er også etter Ready Cash, og det er en pappa som lager litt «varme avkom». Har en bra sjanse feilfritt, men her har den ikke råd å feile fra start… Motivert, men…

V4-2 : 12 Mon Etoile (denne ble strøket torsdag) – Er en brenngod hoppe som gjør en svært spennende start etter pause. Har vunnet 3 av 4 i år, og den imponerte oss bitvis veldig tidligere i år. Har en voldsom toppfart i kroppen sin, og selv om den står helt iskaldt til spormessig, kan det bli riktig å komme bakfra med sparte krefter i et løp hvor det trolig blir en høyt oppdrevet fart. OBS!

V4-3 : 5 Re Love – Er MILEVIS bedre enn raden, og den fortjener virkelig å få vinne et løp. Gikk strålende etter en grov galopp sist, var ikke tom over mål nest sist, mens den var meget tapper tredje sist. En seier må være rett rundt hjørnet her, og den kan ikke få en finere oppgave enn dette. SPILLES!

V4-4 : 11 Quantum Outlook – Var ikke på topp sist, men har ellers radet opp med sterke innsatser. Pleier å dukke opp der foran når den er i orden, og etter en liten pause forventer vi den å være tilbake på sitt beste. Har stor toppfart i kroppen sin, og med tempo blir den skummel for noen og enhver. Settes knepent først i en spennende finale.