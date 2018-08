Nye utfordringer på galoppen

Elione Chavez er aktuell på Bro Park onsdag. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Sportspills øvrige onsdagsmeny:



Overgangsvinduet: Sjekk siste nytt

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.



Det blir som vanlig galopp i lunsjen om onsdagen, og nå går turen til Bro Park i Sverige. Her blir det både V4 + V5, og V4-1 begynner kl.12.20. Høydepunktet denne onsdagen skjer på Bjerke, og her venter en svært spennende V76-omgang. V76-1 starter kl.19.00.



Høydepunktet denne uken skjer på lørdag, og det er altså V75-jackpot i Drammen. Hele 2 526 119 finnes ekstra i sjuerpotten, og vi kommer naturligvis tilbake med fyldige tips fredag ettermiddag.



Herlig systemtreff på Øvrevoll 2. august!

Fire av våre systemer satt som de skulle på Øvrevoll denne torsdagen. Det største systemet (fire andeler a Kr.2 000) betalte ut Kr.21 126, det nest største systemet (fire andeler a Kr.1 500 - levert to ganger) betalte ut Kr.21 126, mens systemet med fire andeler a Kr.1 000 betalte ut Kr.20 784,-.



I V4-spillet satt ALT, og vår minste bong på Kr.192 betalte ut Kr.2 948,-. Her hadde våre eksperter bankerspilt Appelina (2-valg) mot dagens tyngste favoritt, Icecapada.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Birger og Morten byr på følgende til Bro Park:

Onsdagens lunsj på Bro Park er slett ikke enkel. I V5 skal det rekke med fire hester i finalen for arabere. Her har vi også vårt drag i V5-3. 8 Il Passo er i flott fremgang, og sist var det ikke langt unna den første seieren. 2350 meter tror vi bare er en fordel, han avsluttet fint sist på 2100 meter.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I V5-4 gjør vi oppmerksom på at løper er flyttet fra gress til sand. På gress hadde 1 Miss Im vært en mulig banker. Hun avsluttet sist i overlydsfart, men vi er usikre på om hun er like god på sand.

V4-spillet åpner med et maidenløp (hester som aldri har vunnet). Slike løp pleier det ofte å skille mye på hestene, men her er det svært jevnt blant de som har startet. I tillegg er det flere lovende debutanter, så her er det vondt å skille klinten fra hveten. Det er ingen opplagte bankere, men vår luring er 1 Bourbon Bay i V4-3. Det er hesten med høyest kapasitet, men kanskje er 1200 meter litt kort. Ved seieren i år vant hun med åtte lengder over 1400, og nå er motstanden ganske lik.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.