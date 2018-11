Nye utfordringer til lunsj

Oskar J. Andersson er aktuell i dagens V4-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En innholdsrik tirsdag venter, og her er det mye å glede seg til. Gävle er først ut med sin V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Bjerke hvor V5-lunsjen begynner kl.13.40. Forus byr så på en knallfin V65-omgang med start kl.18.55. Jägersro avrunder tirsdagen med sin V65-omgang kl.19.30.



Gävle står for dagens V4-lunsj, og dette er en omgang vi liker skarpt. Vi har nemlig jobbet godt i løpsarkivet, og flere godbiter er jobbet frem. Gå ikke glipp av følgende snadder:



V4-1 : 9 Melody Road – Her skal det dreie seg om ferske 3-åringer, og når vi også snakker om hopper så skal man være litt forsiktig med å gå veldig tynt i et løp som dette. Draget vårt er stadig bedre enn raden, og den spurtet meget bra etter at ikke alt klaffet sist (14 s s800m). Står i et spennende smygspor nå, og skulle den kanskje være ytterligere forbedret, ja, da har den form til å overraske. OBS!

V4-2 : 11 Våffelprinsen – Er veldig jevn/flink, og den presterer stortsett hver gang. Tirsdag er den kuskeplusset med Ulf Ohlsson, og når Våffelprinsen dessuten kommer ut på sin favorittdistanse, ja, da er i hvertfall vi på vakt. Har nemlig vunnet 3 av 4 på denne distansen, og akkurat det kan ingen i dette feltet vise til. Vår soleklare ide.

V4-3 : 3 Champion Chip – Så LYSENDE ut etter pause sist, og den spurtet altså SYLVASST innvendig på oppløpet. Kom til mål med krefter igjen, og vi gav den et STORT pluss i kanten. Er normalt lynrask fra start, og her er nok Oskar J på tetjakt. Har en TOPP MULIGHET om den leverer som sist, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt på den.

V4-4 : 9 Blue Line D.K. – Er ikke så verst, og den var bra etter pause sist. Ble plukket ned oppunder mål på en ELENDIG bane, og innsatsen var klart plussbetont. Har normalt gått en god del frem med den blåseren i kroppen, og en kjapp sprint burde passe bra. Står dessuten i et spennende smygspor, og her er vi på vakt. MÅ MED PÅ ALT!