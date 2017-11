Nytt snadder til lunsj

V65-suksess på Momarken 5. november!

Undertegnedes tips satt meget bra til løpene på Momarken 5. november, og det var duket for en ny opptur for våre bonger. V65-bongen med en innleveringspris på Kr.980 suste rett inn, og betalte tilbake meget fine Kr.4 822,-.



V4-suksess i Bergen 4. november

Undertegnede serverte knallsterke V4-tips til Bergen denne lørdagen, og den melomste bongen på Kr.360 satt som spikret. Her banket vi Førlands Odin (2-valg), og utbetalingen ble fine Kr.2 756,-.

I V5-spillet ble det også fullklaff, men her kostet bongen Kr.864,-. Utbetalingen på V5-bongen ble Kr.3 017,-.

Bollnäs byr på en spennende V4-omgang i lunsjen tirsdag, og det kan fort gå mot flotte kroner for de med fire riktige. I går serverte vi Digital Circle (4-valg) som en ordentlig godbit, og nå har vi mer snadder pågang. Nytt fra i dag er at vi på Eksperten vil ligge ut et V4-system hvor vi krever at vi må få inn minst ETT av de objektene vi serverer. Dette vil ofte være et system som kan gi enormt godt betalt når vi treffer på hester som Digital Circle. Sjekk ut følgende:



V4-1 : 7 Spydo Ø.K. – Har fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og den virker å være skikkelig pågang. Feilet tidlig sist, tapte endel, men kom enormt tilbake, og på klokken stod det 24,5/1400m med krefter igjen. Her er den riktig ute når det gjelder motstand, og feilfritt må den ha en fin sjanse. Har dog vist at den ikke er helt å stole på, og det er derfor ikke snakk om noen banker.

V4-2 : 2 Petra – Er god nok i massevis, men den er dessverre ikke helt enkel. Kommer nå ut i en nybehandlet utgave, Svante vil endre litt på utstyret, og den står spennende til mot en veldig overkommelig gjeng. Prøves som et frekt drag mot den store favoritten.

V4-3 : 3 Ajlexes Frisco – Kom til mål med krefter igjen nest sist, mens den nå sist ikke var like bra. På sitt beste gjør den seg ikke bort i omgivelser som dette, og den står dessuten litt spennende til. Er lynrask fra start, og fra tet/rygg leder kan den absolutt skrelle om det bare løser seg tilslutt. Prøves som et mulig sjokk!

V4-4 : 12 Jeppe Yamoz – Denne er ikke så verst, og med flyt kan den overraske litt i en ganske jevn finale. Nå sist fikk den aldri sjansen, og ble sittende bom fast over mål med krefter igjen. Linda Hedström har dessuten full form på hestene sine, og det er aldri feil å spille på hester som kommer ut fra formstaller. Slår til som en godbit i finalen?