Nytt snadder til lunsj

John Östman er aktuell i lunsjen.

V65-5 : 5 Cash Converter – Har et nydelig løp foran seg denne søndagen, og vi liker også skarpt at den er kuskeplusset med Tengsareid. Cash Converter har blitt matchet mot vel så gode hester som dette, og den har radet opp med bra prestasjoner på slutten. Tredje sist føk den til tet i V75’en, slapp, og var GOD tredje mot tøff motstand. Den var ikke veldig langt bak gode hester nest sist, mens den fullførte klart bra sist. Klaffer det bare litt bedre nå så har denne form til å skrelle. OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

En innholdsrik tirsdag venter, og her er det mye å glede seg til. Östersund er først ut med sin V4-lunsj kl.12.20. Deretter blir det også en V5-lunsj på Bjerke med start kl.13.40. Forus står for den norske V65-omgangen kl.18.55, mens Eskilstuna avrunder tirsdagen med sin V65-omgang kl.19.30.



Her skal det dreie seg om lunsjen til Östersund, og vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 8 Järvsöjerka – Er EKSTREMT mye bedre enn raden, og den har virkelig varslet vinnerform på slutten. Nå sist ble den kjørt rett ned på siste bortre, og galoppen var ikke til å unngå. Gikk solid i kulissene etter denne galoppen, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Nest sist feiler den like etter start, men kommer strålende tilbake i kulissene. Gjør seg ikke bort med klaff på veien, og den skal passes!

V4-2 : 5 Anaheim Kemp – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den er på vei mot vinnerformen. Spurtet strålende i kulissene etter et passivt opplegg sist, og den kom til mål med masse krefter igjen. Var 15 ganger blant de to beste i fjor, og den burde ha en god del å hente på tampen av sesongen. Her er det med få unntak billig i mot, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro en hel del på denne.

V4-3 : 4 Power Broline – Fikk aldri sjansen før det var for sent sist, og den hadde krefter igjen over mål da. Har sett bra ut på slutten, og den er stadig bedre enn raden. Er litt tøft ute grunnlagsmessig her, men på form duger den godt. Er dessuten kjapp i vei, og fra et perfekt spor bak bilen er i hvertfall vi på vakt. MÅ MED PÅ ALT.

V4-4 : 4 Sweet Orphan Boy – Rykket man skoene på alle fire sist (første gang i karrieren), og hesten var ikke til å kjenne igjen. Bare forsvant fra med 50-60m, og selv om motstanden var billig så imponerte den noe kolossalt. Kommer den ut på samme balanse i lunsjen, ja, da skal fakta de andre få kjørt seg. Settes først i en ellers helskummel finale.