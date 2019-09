Oliver og Carlos dominerer på Klampenborg

Oliver Wilson (som her vinner med Swan Black på Øvrevoll for en måned siden) rir Nettavisens V4-banker på Klampenborg lørdag. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det er naturligvis jackpotomgangen i V75 på Sørlandets travpark som er det store spillemessige og sportslige høydepunktet lørdag. Her venter det over 2,4 mill kr ekstra i sjuerpotten. Men som vanlig på lørdagene så det også galopp til lunsj og nesten som vanlig så er det danske Klampenborg som er vertskap. I tillegg også jackpot til kvelds. Her det V65-omgang i Harstad med ca 218 000 kr ekstra i sekserpotten.

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om galopp og Klampenborg. Her skal det avvikles ni løp og det betyr en helt egen V4-omgang og en helt egen V5-omgang. V4 starter først med spillestopp kl 12.45, mens det ikke er spillestopp i V5 før kl 14.25.

Våre galoppeksperter har hatt en strålende 2019 og selv om det ikke ble fullklaff verken i V65 eller V4 på Øvrevoll torsdag, ble det flotte gevinster på Bro Park onsdag og det har allerede blitt godt med gevinster i september.

Flotte gevinster i V4 på Bro Park onsdag 11. september

Det ble full klaff for V4-forslaget med innl.pris på kr 960 denne onsdagen. 8 Happy Honey Bee i V4-2 ble lansert som en alternativ V4-banker mot omgangens største V4-favoritt 11 Australian Open og vant da også lett. V4-utbetaling stoppet på flotte 5 634 kr.

Femsifret systemklaff i V5 på Bro Park onsdag 11. september

I V5-spillet landet utbetalingen på femsifret. Vårt systemspill på Eksperten (fire andeler a kr 750) satt som et skudd og utbetalingen ble fine 10 743 kr.

Solid V4-gevinst på Øvrevoll torsdag 5. september

Det ble fine penger i V4-spillet denne torsdagen. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 6 281 kr.



V5-klaff på Bro Park onsdag 4. september

Det ble bra gevinst i V5-spillet på Bro Park i går. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 900 satt klokkerent og betalte tilbake pene 5 286 kr

Banker i V4-4?

De tre første løpene i V4 lørdag på Klampenborg er ikke enkle. Det starter med to toårsløp, hvor det første er vidåpent med flere debutanter. Deretter følger mange gode svenske og danske toåringer. Det har vært jevnt mellom de beste til nå, og det satses litt ekstra med 300 000 danske kroner i førstepremie.

Banker i V4-4

V4-3 er vidåpent, og vi støtter oss derfor til V4-finalen. 3 Coat of Arms fikk endelig en seier sist etter å ha møtt eliten i flere starter. Nå er motstanden den samme som i seiersløpet, og vi tror det blir reprise. Coat of Arms blir trolig klar favoritt, men med tre åpne løp først, satser vi "banker i bånn".

Rosa og Monte Carlo i V5

I de siste dagene har det ikke vært noe morsomt å drive utendørs aktivitet i København. Regnet har øst ned, og det meldes om tung bane på Klampenborg.. I V5-1 er 4 Monte Carlo en hest som pleier å gå bra på en bane hvor det er "lidt at træde i", som danskene sier når det har regnet kraftig. Vi tror han får kamp av 5 Stormy Ocean og vi tror det står mellom disse to i V5-1 og spiller derfor dobbeltbanker i V5-innledningen.

I V5-finalen har 3 Rosa vist storform. Hun elsker også tung bane, og sist var det lekende lett sammen med Carlos Lopez. Carlos har syv seire til gode på Oliver Wilson i kampen om championatet, og han har i år vært som aller best på nettopp Klampenborg. Vi bankerspiller 3 Rosa på de to minste V5-forslagene, men tar med noen garderinger på de to største.

V5-3 og V5-4 er kjempevriene, og vi håper å komme gjennom de tre øvrige avdelingene på relativt få streker.