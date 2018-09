Oliver Wilson i hetluften på Klampenborg

Oliver Wilson (som her vinner med Yvonne Durant-trente Master Lorenzo på Øvrevoll tidligere i sommer) har en rekke flotte vinnersjanser på Klampenborg lørdag. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er naturligvis V75-omgangen på Forus som er det store sportslige og spillemessige høydepunktet lørdag. Men det er ikke bare på Forus det skal ris galopp eller kjøres trav. Danske Klampenborg byr på flotte løp og både V4-spill og V5-spill lørdag ettermiddag, mens Harstad byr på en flott V65-omgang lørdag kveld.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal det dog handle om galoppløpene på Klampenborg. V4-spillet starter kl 12.40, mens V5-spillet som også omfatter V4-4 har spillestopp kl 14.05.

V4 med ungdommer

De tre første avdelingene i V4 er toårsløp. V4-3 er greit nok, for der har de fleste hestene noen starter bak seg. Før det kommer det flere debutanter og noen lovende ungdommer. Vi må foreta noen valg ut fra rapporter og hvilke trenere som pleier å ha hestene sine langt fremme. Vi låser uansett V4-1 på tre hester. 2 Sea Master settes først, men både 5 Momento Carlras og 7 Sankt Peder peker seg ut som klare utfordrere.

Mulig bankerkandidat i V4-2

Aller mest spennende er kanskje likevel 3 Sir Antonelli i V4-2. Han er nær beslektet med topphestene Hurricane Red og Icecapada, og trener Marc Stott er også fornøyd med hva han har sett før debuten. Det er det nærmeste vi kommer et bankerbud i V4, men vi nøyer oss med å bankerspille 3 Sir Antonelli på det minste V4-forslaget.

Wilson rir V5-bankeren i V5-2

I V5 bruker vi banker på de flate bongene på 4 Loveatfirstsight og Oliver Wilson i V5-2. Han gikk bra i Derby bak Master Bloom, og i et enkelt maidenløp burde han kunne avgjøre.

I V5-3 har 2 Captain Morgan et flott løp. Men 5 Monte Carlo er i knallform, og han har normalt større fordel av svikt i banen.