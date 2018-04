Sjokkerende dobbelbanker i lunsjen fra Sverige

I'm on Fire og kusk Dag-Sveinung Dalen. Torsdag kommer de ut i Årjäng. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V5 Bjerke: Toppobjekter blir servert på Bjerke

Oddstips 1: Arsenal må gjøre jobben på Emirates

Oddstips 2: Lillestrøm kan bryte forbannelsen

Midtukekupongen: Midtukekupongen med Europa League

Digital Flax: Din guide til digitale Flax-lodd

Nyhet: Nettavisen kåret til Årets Ekommisjonær på hest

Lerum med spillfest i Harstad 21. april!

Det ble servert enormt sterke tips til Harstad denne kvelden, og lukene ble tømt! Nettavisens bong på Kr.1 920 satt som støpt, og den betalte ut hele Kr.17 518,-. I V5-spillet satt ALT, og vår minste V5-bong på Kr.192 betalte ut fantastisk fine Kr.5 741,-. Dagens storskrell Young Moon Hoss (5,6%) var med på kun tre hester i V65-6. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 21 V65-bonger. Sjekk ut følgende:

* 8 bonger a Kr.500 (fire andeler a Kr.125) betalte ut Kr.16 278,-.

* 5 bonger a Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.17 022,-.

* 6 bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500/seks andeler a Kr.330) betalte ut Kr.17 518,-.

* 1 bong a Kr.3 000 (fire andeler a Kr.729) betalte ut Kr.18 014,-.

* 1 bong a Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.18 510,-.

Luketømming i V4-spillet på Forus 21. april!

Undertegnede serverte sterke tips til Forus lørdag, og spesielt i V4-spillet tok vi for oss! Vår mellomste V4-bong på Kr.480 suste inn, og betalte tilbake fine Kr.6 382,-. SUPERSJOKKET, og 30,83 ODDSEREN Odins Høvding, advarte vi skarpt for. Den var en A-hest for oss...

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Til Bergsåker tirsdag serverte undertegnede KRUTTSTERKE V4-TIPS til lunsj. Tzarina (2-valg / vår DD-banker), B.B.S. Jhonny (3-valg / vår solide tipsener), var to av godbitene som ble servert, og V4-bongene satt naturligvis som støpt. DD-spillet ble ranket ut på en rekke med disse to vinnerne, og oddsen ble meget fine 16,65. Hvor mye hadde du på dobbelen? Årjäng står for dagens V4-lunsj til Sverige, og det er en omgang vi liker skarpt. Åpne løp, norske hester som kan vinne, og her jakter vi flotte kroner med følgende:



Vi innleder med en dobbelbanker:

V4-1 : I’M On Fire – Er variabel, men det er snakk om en BRENNKVIKK sprinter når den først har dagen. Det hadde den ikke sist, og var under pari. Gangen før holdt den strålende fra tet, og ble kun plukket ned av svært kapable Kamperhaugs Dina oppunder mål. Spinner normalt til tet, det blir første gang med pisk, og mot en ikke veldig tøff gjeng er det svært spennende. MÅ MED PÅ ALT! 11 Dream Of Winner – Debuterer for Magnus Jakobsson, og det er snakk om en svært bra hest i grunnlaget. Vi dobler opp de fleste av bongene med denne, og låser innledningsløpet helfrekt.

V4-2 : 11 Tripsson Ø.K. – Spurtet strålende i betydelig tøffere omgivelser enn dette sist, og den varslet superform etter pause. I dag blir det første gang med pisk, og akkurat det er normalt et STORT PLUSS på en hest som dette. Er på foto om alt går riktig for seg! OBS! PS. 6 Bol Odin – Debuterer for dyktige Ole Johan Østre, den er svært grunnkapabel, og det skal bli utrolig spennende å se den etter en pause. Kan supersjokke om den leverer på sitt beste. Vi vil også varsle for 7 Bokli Rapp som gikk voldsomt sterkt etter en grov galopp i årsdebuten. Rapportene på den var dessuten knallsterke. Pisk er et stort pluss.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 1 Cagnes Sur Mer – Er normalt ikke veldig rask ut, og sporet kan derfor bli en felle. Dette er dog en av de klart beste hestene i feltet, den drar stor fordel av distansen, og den er MILEVIS bedre enn raden. Den ble disket fra en tredjeplass nest sist, mens den aldri fikk sjansen tilslutt i ganske tøffe omgivelser sist. Blir den bare ikke fast nå, ja, da har den fakta en svært fin mulighet. Settes først i et ellers ganske jevnt løp.

V4-4 : 7 Moveslikejagger – Er en hest med en beinhard skalle, og den gjør ofte sine beste løp i dødens. Havnet i dødens etter pause sist, den var ute på en elendig bane, og feilet like etter at proppene ble trukket i den siste svingen. Har normalt gått frem med det løpet i kroppen, den vil dra STOR FORDEL av pisk for første gang, og Dalen opp er aldri feil. Prøves som lite spilt i en ganske jevn finale. OBS!