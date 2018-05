Smellfin lunsj-V4 med en fantastisk banker

Ulf Ohlsson er aktuell i dagens V4-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Gratulerer med dagen, kjære Sportspill-lesere. 17. mai, julaften, og 1. juledag er de tre eneste dagene i løpet av året det ikke kjøres travløp i Norge. Galoppen har dog sin store festdag på 17. mai med storstevne på Øvrevoll. Det er både V65/V4 på menyen, og V65-løpene starter kl 15.50. I Sverige blir det derimot travløp, og Hagmyren sin lunsj begynner kl.12.45. Nasjonaldagen avrundes med en GEDIGEN DOBBEL V64-JACKPOTOMGANG fra Sverige. Eskilstuna står for løpene som begynner kl.19.30, og det ligger altså knappe 1,6 millioner ekstra i sekserpotten.

Det er alt annet enn enkelt å være V4-spiller i dagens lunsjomgang til Hagmyren. Store felter, vidåpne løp, og her burde det gå mot flotte kroner. Vi har jobbet frem en KNALLFIN banker i dagens omgang, og den hadde fakta kun 17% av innsatsene på seg når vi la ut tipset. 6 Carlos Texi i finalen må vi bare tro hardt på, og normalt dreier det seg om tet og slutt! Sjekk ut følgende:



V4-1 : 4 Västerboblackmoney – Småskummelt innledningsløp, og vi ser ikke bort fra at det kan skrelle ordentlig til direkte. Vårt drag har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den har vinnerform i kroppen. Den passerte mål med krefter igjen nest sist, mens den taktet bra om etter sene luker sist. Ulf Ohlsson opp er et klart pluss, og den må bare prøves mot favoritten.

V4-2 : 7 Rally Frans – Nytt skummelt løp, og et nytt løp hvor det kan skrelle til i. Vår klare ide er ikke mye spilt, men den duger godt i omgivelser som dette, og den skal passes. Nå sist etter en liten pause ble den sittende bom fast i kulissene med krefter igjen. SE OPP!

V4-3 : 8 Kut Melvin – Gikk et helt enormt løp etter galopp sist, og ligger den nedpå hele veien, ja, da tror vi den bare vinner. Vi hadde faktisk 26,8/1800m på klokken sist, og den hadde krefter igjen på det. Motstanden skremmer ikke, og det kan dreie seg om en smellfrekk banker for de som ønsker å ta en sjanse.

V4-4 : 6 Carlos Texi – Lar vi stå alene i finalen, og det beste av alt var at den kun hadde 17% av innsatsene på seg når vi la ut tipset. Denne bankeren har radet opp med toppløp på slutten, og den har superform! Den fullfører bunnsolid fra en iskald utgangsposisjon tredje sist, mens den også nest sist var knallbra i nederlaget. Gikk igjen en strålende sisterunde. Nå sist feiler den med krefter igjen i den siste svingen, og den hadde trolig vært toer bak kanonen Mariluck uten den galoppen. Er lynrask fra start, og den har løst skarpt ut fra tilsvarende spor tidligere. Nå står den altså helt riktig til, og vi tror HARDT på tidlig tet og slutt! ALL IN!