Smellfin V4-lunsj på Jägersro

Conrad Lugauer er aktuell på Jägersro torsdag. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V5 Drammen: Strålende lunsj i Drammen

Oddsdobbel 1: Atletico Madrid med stø kurs

Oddsdobbel 2: Fredrik Gulbrandsen og Salzburg kan overraske

Oddssingel: Ingen walkover for Arsenal

Deadline Day Eliteserien: Her er oversikten over hva klubbene gjorde

Lerum med nye fulltreffere - denne gangen på Solvalla 3. april!

Det ble herlig klaff for fire av undertegnedes alternative kupongoppsett på Eksperten denne tirsdagen. Sjekk ut følgende:

Ett andelslag med fire andeler a kr 729 - utbetaling kr 27 729

Ett andelslag med fire andeler a kr 429 - utbetaling kr 25 595

To andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 26 341



Lerum med knallsterke tips på Momarken 2. april!

På Momarken 29. mars serverte undertegnede MH Herkules (2-valg / vår alternative banker), Ingemar Palema (2-valg / vår DD-banker), og Arnspik (2-valg) i en uløselig V65-omgang. Bare noen dager senere på samme bane, 2. april, så ble det dog "kling i kassen", og igjen var tipsene knallsterke. Det store V65-systemet (fire andeler a Kr.1 000) satt som spikret, og betalte ut storfine Kr.27 030,-. I V5-spillet ble det fullklaff for samtlige bonger på Eksperten, og Nettavisens bong på Kr.432 betalte ut herlige Kr.5 340,-. DD-forslaget på fire rekker hadde med storskrellen Kamperhaugs Dina på kun to hester, og gav en odds på solide 31,64.



Lerum med lukefest på Forus 27. mars – Kr.960 ble til Kr.14 750!

Det ble servert SVÆRT STERKE tips til Forus denne tirsdagen, og det ble en herlig opptur i både V65 + V5-spillet! På vår store V65-bong med en innleveringspris på Kr.960 var storskrellene You Love (4,3%) + Vestpol Il (2,1%) begge med. Utbetalingen på denne bongen ble storfine Kr.14 750,-. I V5-spillet ble det også fullklaff for vår store bong. Den kostet Kr.1 170, og betalte ut Kr.9 260,-.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det ble fullklaff for samtlige V4-bonger fra Kr.480, og oppover i lunsjen på tirsdag. Utbetalingen ble Kr.1 598,-. Nå jakter vi ny opptur i lunsjen, og her er det bare å ta rygg på følgende snadder:



V4-1 : 3 Kendra Silvio – Har slitt med feile oppgaver to ganger på rappen nå, og den har altså stått bak/bak på en normalt for lang distanse. Både tredje + fjerde sist gjorde den meget fine løp på drømmedistansen. Her står den NYDELIG til, motstanden er den riktige, og det kan opplagt dreie seg om tidlig tet og slutt. SPILLES!

V4-2 : 1 Alegra B. – Et ganske fint 4-årsløp venter, og det er litt talent med i dette feltet. Draget vårt kommer ut etter at vintertreningen er gjort unna, Lugauer pleier å ha hestene klare direkte, og vi er litt inne på at dette kan dreie seg om tet og slutt. Har bra kapasitet, og den kan ikke få en bedre oppgave enn dette. MÅ MED PÅ ALT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 1 Aston D.K. – Skuffet i debuten for Veijo, men den var ikke i orden da. Har nå fått en treningspause, og man skal være klar over at dette er en knallgod hest som har imponert oss i flere løp i Danmark. Var altså ti ganger blant de tre beste i fjor, og da startet den kun tretten ganger… Veijo forbedrer det meste, Aston er normalt kjapp i vei, og dette ser spennende ut på forhånd. SE OPP! PS. 6 Patronus – Var imponerende god sist, og vi gav den to pluss i kanten. Klaffer det bare litt bedre nå, ja, da kan det opplagt være en vinner!

V4-4 : 7 Peakadilly – Var ti ganger blant de to fremste på femten forsøk i fjor, og det er en hest som Juul har tro på før den viktige 4-årssesongen. Nå velger han å årsdebutere med den over 2640, og han tar også med seg hesten til Jägersro. Det forteller oss at den har trent bra, og at han tenker på større løp som kommer senere i sesongen. Her støter den på en ganske overkommelig gjeng, og det er snakk om en helt grei tipsener. Vi tør dog ikke å banke den i årsdebuten, og krydrer bongen med flere helaktuelle motbud.