Smellfin V4-lunsj på Romme

Mårten Marje og kusk Paw Mahoney. Tirsdag kommer de ut i V4-4. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en innholdsrik tirsdag foran oss, og her er det litt av hvert å glede seg til. Det blir lunsj på Romme med start kl.12.20, før vi skal til Bjerke, og her begynner V5-lunsjen kl.13.40. Momarken står for den norske V65-omgangen med start kl.18.55, før Solvalla avrunder tirsdagen med sin V65-omgang kl.19.30. Verdt å merke seg er at V64 er skrotet på Solvalla om tirsdagen, og heretter er det V65 som gjelder.

Vi liker dagens V4-omgang på Romme skarpt, og her jakter vi tusenlappene med flere mulige godbiter. Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 9 Forsman – Leverte en bra langspurt etter pause sist, og vi hadde 12,3 s 800m på klokken med krefter igjen. Har normalt gått frem med det løpet i kroppen, den står i et spennende smygspor, og får den bare litt tempo skal den være aktuell i et løp som dette. OBS! PS. 5 Quite Lane – Er veldig spesiell, men den er brennkvikk fra start når den først løser, og oppfører den seg, ja, da har favoritten en god sjanse å lede hele veien.

V4-2 : 3 Klack Viktor – Her er det jevnt, og vi tar med oss flere hester på bongen. Et spennende objekt kan Klack Viktor være. Er nemlig MYE bedre enn raden, og den gikk et solid løp etter en grov startgalopp sist. På ren kapasitet duger den, og fra et nydelig spor velger vi å varsle. Slår til som en frekkis?

V4-3 : 13 Deux En Un – Var et enormt skrik etter en lengre pause sist, den ble også kjørt som om den skulle være en vinner direkte, og var fullt godkjent i nederlaget. Er normalt forbedret med den blåseren i kroppen, og i et vanlig lunsjløp burde den bite godt fra seg. Hadde faktisk kun 4% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det er altfor lite. SE OPP!

V4-4 : 9 Mårten Marje – Er et langskudd i en veldig fin finale. Her OSER det stor fart, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter… Mårten Marje passerte mål med krefter igjen fjerde sist, den spurtet sterkt tredje sist, den spurtet igjen meget sterkt etter hinder på veien nest sist, mens den også sist avsluttet solid. Har superform i kroppen, og fortjener å få betalt. Overrasker?