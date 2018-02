Søndagens lunsjtrav er fra Århus

Norskfødte Moviestile (her med Olav Mikkelborg som kusk) dukker opp i dansk regi i V4-3 i Århus søndag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.

Søndagens travmeny innledes i Danmark, fortsetter i Sverige og ender i Harstad søndag kveld. Det er Århus travbane som har den internasjonale V4-lunsjen og her er det også en helt egen V5-omgang. Søndagens soleklare spillemessige høydepunkt er V75-omgangen i Umeå. Her er det stor jackpot og hele 3 451 460 SEK ekstra i sjuerpotten. Merk at det er 1 kr rekkepris. Til kvelden byr så Harstad på internasjonal V65-omgang.

Nedenunder følger Carstens vurderinger til V4-løpene i Århus søndag:

Innleveringstider:

V4 kl 12.45

V5 kl 14.11

BANKEREN:

V4-4/DD-2:

2 Alpha Peak er en tophest, der desværre grundet skader ikke har fået det ud af karrieren som talentet er til. Den har dog været inde i en god periode længe og undgår ikke at gå til start denne gang som storfavorit. Burde også løse opgaven. Min V4-banker og også banker i DD.

LURINGEN:

V4-1:

5 Catchmydiamond er kommet godt i gang med karrieren og virker som en veludseende stabil hest, der denne gang forsøges med professionel kusk. I et åbent løb skal hesten være en stor vinderchance.

V4-1:

2 Cassanova K bliver givet dette løbs favorit, men jeg er bestemt ikke sikker på at den bare vinder og anbefaler gardering. Vandt et billigt løb senest og er stadig ikke 100% i travet, samt går tungt balanceret. 5 Catchmydiamond var lidt uheldig senest, men vandt en fin sejr i debuten og virker som en dejlig stabil hest, der denne gang har professionel i sulkyen. Det er en luring som kan overraske! 6 Haha Ha er hurtig fra start, men kan blive lidt ivrig undervejs. Holder den sig rolig og finder rundt højrevejen i Aarhus har den topchance.

V4-2:

Det var en flot præstation som 2 Trophygirl leverede senest. Der fik den et godt rygløb, men hun er hurtig fra start og skal om muligt denne gang køres i spids. 5 Moviestile gør en interessant dansk debut for Marc Bæk Nielsen, og har en fornuftig opgave, selvom det er noget tid siden sidste start. Bør række. 1 Viol Siem ser jeg som løbets luring, for den er hurtig fra start og kan om nødvendigt givet svare føringen. Se op!

V4-3/DD-1:

Mange med chance her, men jeg tror klart mest på 9 Benton Frisco, der er en lækker hest med gode evner. Vandt sikkert i forrige start, men sad længe fast senest efter et uheldigt løb og galopperede med pladschance kort før mål. Der skal held på vejen fra dette spor, men normalt har den stor vinderchance. 5 Cavaca blev kørt afventende senest, men sluttede stærkt af og kom meget tæt på sejren. Kan løbe med frem. 1 Bobbyswhitesock er hurtig fra start og har således et perfekt spor. Det kan få stor betydning.

V4-4/DD-2:

Skadespause har betydet at 2 Alpha Peak selvom det er en 6-årig hest blot har startet 15 gange. Den har vundet 6 sejre, løbet 1.11,8 og været med fremme når den har startet. Det er en klassehest, der kan vandre op gennem klasserne, hvis den kan holdes fri for skader. Normalt vinder den et løb som dette og kan være et bud som ”Banker”. Vil man gardere er der mange muligheder, men det helt store ”longshot” er 3 Super Mento, der har topform, er hurtig fra start og har et godt startspor. Bliver sikkert helt glemt af mange spillere.

