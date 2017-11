Søndagsgalopp fra Bro Park

Elione Chaves er som vanlig godt forspent med vinnersjanser når det er snakk om galopp. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Søndagen byr som vanlig på galopp til lunsj, den byr på V75Søndag og den byr på internasjonal V65 her hjemme til kvelden. Det går mot vinter og det betyr at det kun er V4-omgang på Bro Park søndag, mens det er Solvalla som arrangerer V75-omgangen. Her hjemme er det så Sørlandets travpark som er vertskap for den internasjonale V65-omgangen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Favoritt i fare?

Søndagens klart største favoritt i V4-spillet heter 6 Leonardo i V4-3. Han gikk godt i siste start, men alle hans gode løp har vært på gress. På sand har han vært under pari hver eneste gang, og derfor lar vi ikke la ham stå alene. Vi håper og tror det holder med de hestene vi har tatt med i de to midterste avdelingene.

Frekk DD-banker

Derimot er V4-1 og V4-4 to åpne oppgjør. Leonardo avgjør nok mye når det gjelder størrelsen på utbetalingen, men tror sjansen er stor for at det i hvert fall blir firesifret. Vår fidus er 9 Etasha i V4-4/DD-1. Har gått jevnt bra i hele år, og nå har hun fått en liten pause. Er bra på høst- og vinterbane, og to kilo lettelse på en god lærling kan være det som avgjør. Vi spiller en frekk DD-banker på 9 Etasha i DD-2.

