Spennende lunsj med flere godbiter på menyen

Lerum med flere V75-fulltreffere på Momarken 20. oktober!

Undertegnede gjorde nesten rent bord under V75-omgangen på Momarken lørdag, og den MINSTE BONGEN til Kr.160 fikk to seksere og en drøss med femmere. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 16 lag, og disse betalte ut fra Kr.12 920 til Kr.18 211,-. Prisen på lagene var fra Kr.1 000 til Kr.8 000,-.

Lerum disket opp med lunsjfest til Bollnäs 15. oktober!

Det ble servert knallsterke V4-tips til Sverige denne mandagen, og det meste av V4-bonger satt som det skulle. Nettavisens mellomste V4-forslag på Kr.480 satt som et skudd, og betalte ut meget fine Kr.5 634,-. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige bonger, og den dyreste av disse kostet Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500). Månremus innfridde som dagens banker, mens Victor Ruda (8,3%) skrellet som vårt førstevalg.

Solide tips fra Leirvåg på Leangen 15. oktober!

Kurt Leirvåg serverte igjen meget solide tips til Leangen mandag, og på Eksperten satt alt. Nå ble det ikke mer enn vel tusenlappen i V65-spillet, men i V5-spillet betalte bongen på Kr.448 ut flotte Kr.4 966,-. Du tar vel rygg på Leirvågs favorittbane? PS. Lørdag er det V65-jackpot på nettopp Leangen...

Leirvåg med solide vurderinger i V75 på Biri 13. oktober!

V75-tipsene satt bra denne lørdagen, og det ble fullklaff for flere av våre LAG PÅ EKSPERTEN. To flate bonger (fire andeler a Kr.899) betalte ut Kr.29 521 hver seg. Samtlige systemer satt (fire andeler a Kr.2 000 / fire andeler a Kr.1 000 / 20 andeler a Kr.200). Disse betalte ut fra Kr.29 379 til Kr.34 601,-. Grislefaksen G.L. (3-valg) ble lansert som en DD-banker, og endelig ble det en storløpsseier for ulykkesfuglen til Jan Roar Mjølnerød.



En innholdsrik tirsdag venter, og her er det litt av hvert å glede seg til. Jägersro er først ut, og her begynner V4-lunsjen kl.12.20. Deretter skal vi til Bjerke, og her starter V5-1 kl.13.40. Forus byr så på en fyldig kveldsmeny med både V4/V65/V5, og V65-1 er i gang kl.18.55. Solvalla er sist ut denne tirsdagen, og her starter man opp med V65-1 kl.19.30.

V4-1 : 1 Ymer Brick – Er MILEVIS bedre enn raden, og en hest som virkelig ligger i skorpen. Spurtet bra etter sene luker sist, og den kom til mål med litt krefter igjen. Er lynrask fra start, og den kan ikke få bedre betingelser enn dette. Fra tet må det dreie seg om en TOPP MULIGHET, og vi iler til med tipsnikken.

V4-2 : 5 Höwings Venus – Dette er ingen dum traver, og med passende betingelser er den verdt et forsøk. Har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den har vært positiv i comebacket. Gikk 12 s 1000m sist, mens den spurtet sterkt bak en såpass god hest som Happy Steel nest sist. Kan ikke få en bedre oppgave når det gjelder motstand, og vi roper et varsko!

V4-3 : 11 Capture – Her er det veldig jevnt, og en ganske bred gardering kan vise seg å være smart. Vi prøver oss med et objekt fra dypet, og klaffer det bare litt på veien for Capture, ja, da har den form til å skrelle. Var bunnsolid etter en grov galopp sist, og på klokken stod det faktisk 12,5/1900m uten at den var helt tom på det… OBS!

V4-4 : 11 Alpha Peak – Gjør alltid jobben sin når den kommer til start, og på 24 starter har den altså vært 20 ganger blant de tre beste… Var kanskje ikke helt på topp i sitt siste løp, men likevel helt OK. Har vært meget god de to siste gangene den har vært i Sverige, og det har blitt enkle seire da. Her møter den en ganske formløs gjeng, og med litt flyt på veien er den på foto. BANKES PÅ DD!