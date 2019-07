Spennende lunsj på galoppen

Elione Chaves (innerst) er aktuell i lørdagens lunsjomgang fra Göteborg. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.



En innholdsrik lørdag venter, og her er det litt av hvert å glede seg til. Vi skal først til Sverige denne lørdagen, og da skal det dreie seg om galopp fra Göteborg. Moroa her er i gang kl.12.15. Deretter retter vi ALT fokus mot Sørlandet, og V75-GULLJACKPOT! V75-1 starter kl.15.15. Som om ikke det var nok så skal vi også opp til Bodø en tur hvor en herlig V65-omgang venter, og her er vi i gang kl.19.10.



Det ble ingen fullklaff på de flate bongene på Øvrevoll torsdag, men V4-systemet (fire andeler a Kr.750) satt som spikret, og betalte ut Kr.7 542,-. Nå tar Birger og Morten sats mot Göteborg, og lørdag skal vi til lukene med følgende:



Gøteborg har en tendens til å ha vanskelige felter å vurdere. Men det er en stor og bred gressbane, som gir de fleste hestene en god sjanse. I V4-2 blir det spennende å se Cathrine Erichsens Muscat til start. Sist tok han sin første seier i suveren stil på Øvrevoll. Det var dog i et syltynt selskap, så vi synes det er vrient å si hvordan han vil takle lørdagens motstand. En grei favoritt, men han må vise mer før han kan bli aktuell for større oppgaver på høstparten. I første omgang nøyer vi oss med ham som banker på den minste flate bongen. 4 Broughtons Story og 2 Moulin Magique er to spennende motbud som vi tror vil ende langt fremme.

I V5 føler v at vi har funnet en god banker. 1 Pearly Ghost i V5-4 har gått to riktig bra løp på banen i Gøteborg. Motstanden ser ikke skarpere ut enn at vi tror det bør ende i seer. En banker kan man trenge, for resten av rebusen ser krevende ut. Også i V5 tror vi gi det kan gi bra selv om vår banker innfrir.